Hausratversicherung Saarländer leben in den größten Wohnungen

Im bundesweiten Vergleich leben die Menschen aus dem Saarland in den größten Wohnungen. Bei Abschluss einer Hausrat­versicherung geben sie im Schnitt eine Wohnfläche von 100,5 m² an. Das sind gut 30 m² mehr als in den Stadtstaaten Hamburg (68,8 m²) und Berlin (69,2 m²) versichert werden, berichten die Münchner Betreiber von Deutschlands größtem Vergleichsportal Check24.

Je kleiner der Wohnort, desto größer die Wohnung

Auch in den 15 größten deutschen Städten gibt es erhebliche Unterschiede. Vorne liegen Duisburg und Stuttgart mit durchschnittlich 77,2 beziehungsweise 77,0 m² Wohnfläche. Zum Vergleich: Dresdener hingegen leben im Schnitt nur auf 67,1 m². Alle betrachteten Großstädte haben gemeinsam, dass die durch­schnittliche Wohnfläche unter dem Bundesmittel von 83,6 m² liegt.

>>Vergrößern! Grafik: CHECK24 Vergleichsportal GmbH München

In den vier deutschen Millionenstädten sind es im Schnitt dagegen nur 69,1 m². Das sind etwa 20 Prozent weniger. Deutlich mehr Wohnraum steht in kleineren Orten mit bis zu 100.000 Einwohner zur Verfügung: Sie versichern durchschnittlich eine Fläche von 95,8 m² in ihren über das Online-Portal abgeschlossenen Hausrat-Policen.

>>Vergrößern! Grafik: CHECK24 Vergleichsportal GmbH München

„Die Corona-Pandemie hat zum Beispiel aufgrund von Homeoffice und Homeschooling sicherlich die Wohnraumwünsche vieler Bürger beeinflusst“, sagt Braulio Dario Rissi, Managing Director Haus­ratversicherung bei Check24. „Noch sehen wir bei der durchschnittlich versicherten Wohnfläche 2020 im Vergleich zum Vorjahr aber kaum Unterschiede.“