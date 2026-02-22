Man muss sich das kurz vorstellen: Da sitzt man im Withdrawing Room des The Lanesborough, Hyde Park Corner, unter Kristalllüstern, die das Licht so werfen wie Luster das immer und nur in Grandhotels tun, und vor einem steht ein Stück Sachertorte. Dunkle Schokoladenglasur, darunter Aprikosenmarmelade, dazu ein ordentlicher Klacks Schlagobers, den die Wiener so nennen und auf dem sie beharren wie auf einer Verfassungsklausel. Draußen ist London im Februar.

Seit dem 10. Februar läuft eine ungewöhnliche Kooperation: Original Sacher-Torte und Apfelstrudel im Withdrawing Room, begleitet von Wiener Kaffee und — wer möchte — einem Negroni mit Campari. Bis Ende Mai, täglich, in einem der vornehmsten Hotels der Stadt. Pop-up nennt man das.

Wie eine Torte zum Weltstar werden konnte

Die Geschichte beginnt, wie gute Geschichten oft beginnen: mit einer Notlösung. 1832, so erzählt es das Hotel Sacher seit Generationen, musste der 16-jährige Lehrling Franz Sacher für den Staatsmann Klemens von Metternich ein Dessert improvisieren — der Küchenchef war krank. Heraus kam eine Schokoladentorte mit Aprikosenmarmelade. Der früheste Druckbeleg für das Rezept stammt aus dem Jahr 1858, aus einem Kochbuch einer gewissen Katharina Prato: „Chocolade-Torte à la Sacher." Aus „à la Sacher" wurde mit der Zeit einfach „Sachertorte". Und aus der Sachertorte wurde ein Mythos.

Eduard Sacher, Sohn des Erfinders, eröffnete 1876 das Hotel gegenüber der Wiener Staatsoper. Die Lage tat das Übrige. Wer nach der Vorstellung noch Hunger hatte, musste nicht weit laufen. Wien war damals Welthauptstadt des Genusses, und das Sacher gehörte zum Inventar.

Der längste Tortenstreit der Rechtsgeschichte

Was folgte, war weniger Kaffeehausromantik als Handelskrieg in Zuckerguss. Jahrzehntelang stritten das Hotel Sacher und das Traditionshaus Demel darüber, wer die Torte „Original" nennen darf. Es ging um Marmeladenschichten — eine oder zwei? —, um Siegelformen, um Rezepthoheit. Der Österreichische Oberste Gerichtshof beschäftigte sich mehrfach damit. Als Zeuge soll laut Medienberichten sogar der Schriftsteller Friedrich Torberg ausgesagt haben. Ein Literaturnobelpreisträger war er nicht, aber in Wien gilt kulinarisches Zeugnis ohnehin mehr.

1963 einigten sich beide Seiten außergerichtlich. Das Ergebnis ist bis heute sichtbar: Das Hotel führt das runde Siegel und darf „Original Sacher-Torte" schreiben. Demel führt ein Dreieck und eine eigene Rezepturlogik. Beide verkaufen gut. Der Streit hat der Torte vermutlich mehr Aufmerksamkeit beschert als jede Werbekampagne es je gekonnt hätte.

Ein Stück Sachertorte kostet in London 16 Pfund | Bildquelle: Oetker Collection

Was London damit zu tun hat

Das Lanesborough gehört, wie das Sacher, zu den Oetker Hotels — die Zusammenarbeit ist also kein Zufall, sondern Konzernstrategie mit gutem Timing. Das Hotel Sacher steht 2025 auf Rang 49 der World's 50 Best Hotels, der Guide Michelin zeichnet es mit drei Keys aus. Eine Marke auf diesem Niveau braucht regelmäßige Auftritte auf internationalem Parkett. London ist so ein Auftritt.

Was die Gäste dort bekommen, ist überschaubar: Torte, Strudel, Kaffee, optional Champagner. Ein Stück Sachertorte kostet 16 Pfund, ein „Sacher Cube" zum Mitnehmen die Hälfte. Wer das volle Erlebnis will — Dessert, Heißgetränk, Laurent-Perrier — zahlt 50 Pfund. Für Londoner Verhältnisse ist das kein schlechter Preis für anderthalb Stunden Wien.

Genau das ist die Mechanik dahinter. Keine Filiale, kein eigener Store, kein Risiko. Stattdessen: ein befristetes Gastspiel in einem Haus, das ohnehin Luxus als Muttersprache spricht. Die Sachertorte bleibt rar. Die Begehrlichkeit bleibt intakt. Und wer die Torte will — wirklich will — weiß jetzt, wo Wien liegt.

Das Pop-up läuft bis Ende Mai. Dann reist sie zurück. Das Original war nie woanders