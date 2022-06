Gewerbe-Policen Sachversicherer geben Inflation an Firmenkunden weiter

Der akute Mangel an Baustoffen wie Holz schlägt sich auch bei den Prämien der Sachversicherer nieder, die für Großschäden durch Brände aufkommen. So erhöht die Allianz ihre Preise „bei Firmen mit hohem Schadenpotenzial". Laut einem Medienbericht wolle der Versicherer so zudem teure Kunden loswerden.