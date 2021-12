Sachversicherungen Das zählt bei Abschluss einer Hausrat-Police

Blitzeinschlag: Check24-Kunden erhalten bei einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes an ihrem Wohnort wahlweise eine kostenlose SMS. So können sie rechtzeitig Geräte vom Strom trennen, Fenster schließen oder Gartenmöbel in die Garage stellen, um einen Unwetterschaden zu vermeiden. | Foto: Foto von Tsvetoslav Hristov von Pexels