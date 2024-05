Egal ob die eigene Immobilie, den gesamten Hausrat oder das Fahrrad mit oder ohne Elektroantrieb: Ihr Hab und Gut sehen die Verbraucher gern gut versichert. Welcher Anbieter von privaten Sachversicherungen Makler im Neugeschäft am liebsten empfehlen, hat die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema in einer aktuellen Umfrage unter ihren Vermittlern ermittelt.

Vema befragt regelmäßig ihre Partnerbetriebe

Der genossenschaftliche Verbund befragt seine Makler im Zuge der sogenannten „Qualitätsumfragen“ in regelmäßigen Abständen zu ihren favorisierten Anbietern in verschiedenen Sparten. In der neuesten Umfrage zum Thema private Sachversicherung forderte die Vema ihre knapp 4.600 mittelständischen Partnerbetriebe auf, ihre drei meistgenutzten Anbieter im Neugeschäft von Hausrat, Wohngebäude- und Fahrradversicherungen zu nennen. Auf diese Weise sollen laut Vema negative Einzelerfahrungen mit Versicherern nicht ins Gewicht fallen.

Entscheidend für das Ranking ist die Gesamtzahl der Nennungen der jeweiligen Versicherer. Neben der bloßen Nennung sollten die Teilnehmer die Anbieter zusätzlich bewerten. In den Kategorien Produktqualität, Qualität der Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit konnten dabei Schulnoten von eins bis sechs vergeben werden. Gemessen am Mittelwert der Bewertungen kommt somit eine andere Reihenfolge der beliebtesten Versicherer zustande.

Alte Leipziger und Haftpflichtkasse dominieren bei Hausrat

Als Klassiker der privaten Sachversicherungen ist die Hausratversicherung den meisten Kunden ein Begriff. Gerade wer bereits ein gewisses Maß an Eigentum besitzt, kann sich vorstellen, wie teuer es nach einem Brand ohne Versicherung werden kann. Die Vema-Makler bevorzugen die Alte Leipziger als Anbieter von Hausratsversicherungen. Mit einem Anteil von 19,85 Prozent kommt sie auf die meisten Nennungen. Darauf folgen die Haftpflichtkasse (15,84 Prozent) und BSG/Basler (9,97 Prozent).

Basierend auf den Bewertungen der Makler rutscht die Alte Leipziger mit einem Durchschnitt von 1,81 ins Mittelfeld ab. Haftpflichtkasse (1,61) und BSG (1,72) stehen je eine Position tiefer in der Rangliste, während die NV Versicherung mit einem Mittelwert von 1,49 an oberster und die GEV Grundeigentümer (1,57) an zweiter Stelle stehen. Beide spielen im Neugeschäft jedoch nur kleine Rollen.

Die 10 meistgenutzten Versicherer

Wohngebäude: Großer Anteil "Sonstiger Versicherer"

Die eigene Immobilie abzusichern, die zumeist eine enorme finanzielle Investition darstellt, liegt laut Vema den meisten Verbrauchern nahe. Immer mehr Versicherungsnehmer sehen zudem die Notwendigkeit einer Absicherung von Elementargefahren. In der Kategorie Wohngebäude gibt es mit 1.834 insgesamt die meisten Nennungen, sodass auch viele Stimmen auf Anbieter entfallen, die unter „Sonstige Versicherer“ zusammengefasst werden.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Die Anbieter von Wohngebäudeversicherungen, die die Vema-Makler am liebsten empfehlen, sind die Alte Leipziger mit 19,85 Prozent der Nennungen, gefolgt von Domcura (12,87 Prozent) und Axa (11,50 Prozent).

Nach dem Mittelwert schafft es die Alte Leipziger auf den dritten Platz. Axa und Domcura hingegen landen gemessen an den Bewertungen nur noch auf den letzten beiden Plätzen mit einem Durchschnitt von 2,41 beziehungsweise 2,42. Stattdessen schaffen es BSG (1,72) und GEV Grundeigentümer (1,75) auf die obersten Positionen nach Mittelwert.

Die 10 meistgenutzten Versicherer

Ammerländer bei Fahrradversicherungen klar vorne

Die Nachfrage nach der recht neuen Sparte der Fahrradversicherung ist aufgrund des seit den Tagen der Corona-Pandemie aufgekommenen Fahrrad-Booms hoch. Dass es sich dabei um eine noch eher junge Sparte handelt, zeigt sich derweil auch am Ergebnis. Zum einen gab es in dieser Kategorie insgesamt die wenigsten Nennungen (726). Zum anderen scheint sich ein Anbieter klar auf die Fahrradversicherung spezialisiert zu haben und ist unter den Maklern mit deutlichem Abstand am beliebtesten.

Mit fast der Hälfte der Nennungen setzt die Ammerländer sich als eindeutiger Favorit der Makler ab. Dahinter folgen Barmenia und Waldenburger mit etwa 13 oder 14 Prozent. Auch hier verändert sich das Bild, wenn man einen Blick auf die Bewertungen in Schulnoten wirft. Die Ammerländer steht dann noch auf Platz 3 mit einem Durchschnitt von 1,75. Nach wie vor gefolgt von Waldenburger (1,78) und Barmenia (1,85).

Der am besten bewerte Anbieter für Fahrradversicherungen ist die Medien-Versicherung mit einem Mittelwert von 1,47. Dahinter kommt die NV Versicherung (1,55).

Die 10 meistgenutzten Versicherer