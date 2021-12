Sachwert-Beteiligungen Brenneisen Capital überträgt Marke auf efonds-Gruppe

Bereits seit Juni 2016 läuft die technische Abwicklung der Zeichnungen und die Provisionsabrechnung über die Plattform efonds24.

„Im 75. Lebensjahr ist es für Manfred Brenneisen eine Herzensangelegenheit, sein Lebenswerk in gute Hände zu geben und für seine Partner auch in Zukunft den gewohnten Service und die kontinuierliche Anpassung an die sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen sicherzustellen“, meldet das Unternehmen.

Der Brenneisen-Capital-Vertriebsleiter Holger Künne wechselt in gleicher Funktion zur efonds Gruppe. Brenneisen hat seine Vertriebsgesellschaft vor mehr als 40 Jahren gegründet und steht weiter beratend zur Verfügung