Hansainvest real Assets heißt jetzt Sicore Real Assets

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Das Sachwerte-Schwesterunternehmen der Hamburger Service-KVG Hansainvest, Hansainvest Real Assets, hat einen neuen Namen. Es firmiert nun als Sicore Real Assets , und das bereits seit dem 6. März, wie ein Blick ins Handelsregister zeigt. Öffentlich kommuniziert wurde der neue Name auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes. Auch Posts auf den Karrierenetzwerken Linkedin und Xing verweisen auf die U...

Seit 2017 war Hansainvest Real Assets im Rahmen der Signal-Iduna-Gruppe als professioneller Immobilien- und Infrastrukturinvestor tätig. Mit der neuen Marke will sich Sicore explizit auch für nachhaltige Immobilien- und Infrastrukturinvestments positionieren. Dabei nutzt Sicore weiterhin die Fonds-Plattform und Services von Hansainvest.

Mit dem neuen Namen will das Haus seine Eigenständigkeit gegenüber Hansainvest betonen. „Sicore Real Assets steht für nachhaltige, zukunftsfähige Projekte und strategisches Wachstum“, wirbt es auf Linkedin für sich.

Das Sachwerte-Schwesterunternehmen der Hamburger Service-KVG Hansainvest, Hansainvest Real Assets, hat einen neuen Namen. Es firmiert nun als Sicore Real Assets , und das bereits seit dem 6. März, wie ein Blick ins Handelsregister zeigt. Öffentlich kommuniziert wurde der neue Name auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes. Auch Posts auf den Karrierenetzwerken Linkedin und Xing verweisen auf die Umfirmierung des Unternehmens.

Verwechslungsgefahr gebannt

Beide Marken seien in den vergangenen Jahren immer wieder verwechselt worden, heißt es aus dem Hause Hansainvest. Dass nun mit dem neuen Namen ein deutlicher Trennstrich gezogen wurde, erleichtere auch die Kommunikation nach außen.

Personell profitiert Sicore vom Zugang Paul Heinrich Muno (ehemals Principal Real Estate), der im vergangenen September zu Hanasainvest Real Assets stieß und nun für Sicore die Bereiche Investment und Portfolio Management verantwortet.

Sicore Real Assets bleibt weiter an derselben Adresse wie Hansainvest am Kapstadtring in Hamburg tätig. Bestehende Fonds, die noch von Hansainvest Real Assets aufgelegt wurden, werden das „Hansainvest“ einstweilen im Namen behalten. Zukünftige Fonds dürften perspektivisch bald als Sicore-Fonds firmieren.

Als Geschäftsführer verzeichnet Sicore neben Paul Muno und Martina Averbeck außerdem Christoph Lüken und Jörg W. Stotz. Stotz ist gleichzeitig Geschäftsführer von Hansainvest.

In der Geschäftsführung von Hansainvest sind neben Stotz außerdem Ludger Wibbeke und Claudia Pauls tätig. Im laufenden Jahr soll ein vierter Geschäftsführer hinzukommen.