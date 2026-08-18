Investmentchef Daniel Kerbach
Haben Schwellenländer das Zeug zum neuen Safe Haven?
Die klassische Ordnung sicherer Häfen gerät ins Wanken. Wo Investoren jahrzehntelang reflexartig zu Bundesanleihen, US-Treasuries oder Gold griffen, wenn die Welt unruhig wurde, zeigen sich seit einiger Zeit Risse. Staatsanleihen etablierter Industrieländer haben in mehreren Stressphasen der jüngeren Vergangenheit ihre klassische Diversifikationswirkung nicht mehr verlässlich entfaltet. Für institutionelle Investoren stellt sich damit eine strategische Frage: Woher kommt Stabilität, wenn die etablierten Stabilitätsanker an Verlässlichkeit einbüßen? Ein Teil der Antwort liegt an einer Stelle, an der viele Investoren sie bislang nicht suchen – in ausgewählten Schwellenländern, allen voran in Asien.