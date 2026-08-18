Bundesanleihen, US-Treasuries, Gold: Sichere Häfen verlieren an Verlässlichkeit. Werden Schwellenländer zum neuen Stabilitätsanker? Bayerninvest-CIO Daniel Kerbach ordnet ein.

Die klassische Ordnung sicherer Häfen gerät ins Wanken. Wo Investoren jahrzehntelang reflexartig zu Bundesanleihen , US-Treasuries oder Gold griffen, wenn die Welt unruhig wurde, zeigen sich seit einiger Zeit Risse. Staatsanleihen etablierter Industrieländer haben in mehreren Stressphasen der jüngeren Vergangenheit ihre klassische Diversifikationswirkung nicht mehr verlässlich entfaltet. Für institutionelle Investoren stellt sich damit eine strategische Frage: Woher kommt Stabilität, wenn die etablierten Stabilitätsanker an Verlässlichkeit einbüßen? Ein Teil der Antwort liegt an einer Stelle, an der viele Investoren sie bislang nicht suchen – in ausgewählten Schwellenländern , allen voran in Asien .

Schwellenländer sind kein Ersatz für erstklassige Staatsanleihen. Sie sind in globalen Liquiditätskrisen weiterhin risk-on und korrelieren dann stark mit den entwickelten Märkten. Und doch entsteht in Teilen Asiens ein alternativer Investmentblock, der viele der strukturellen Eigenschaften vereint, die einen Stabilitätsanker im Portfoliokontext ausmachen: fiskalische Solidität, strukturelles Wachstum, institutionelle Reife und eine technologische Basis, welche die Region unverzichtbar macht.

Diszipliniertes Wirtschaften eröffnet fiskalischen Spielraum

Der augenfälligste Bruch mit dem vertrauten Bild liegt in den Staatsfinanzen. Die G7-Volkswirtschaften verzeichnen mittlerweile Schuldenquoten in der Spanne von rund 70 Prozent (Deutschland) bis über 260 Prozent (Japan) des Bruttoinlandsprodukts. Führende asiatische Volkswirtschaften agieren strukturell disziplinierter. Indonesien etwa weist mit einer Schuldenquote von rund 40 Prozent des BIP einen Wert auf, der circa einem Drittel des italienischen Niveaus von rund 135 Prozent entspricht. Dieser Abstand ist kein statistisches Detail, sondern fiskalischer Spielraum, den westliche Industriestaaten strukturell verloren haben.

Auf der Anleihenseite ist damit ein Kurspotenzial angelegt, das unabhängig von der kurzfristigen Zinsentwicklung wirkt. Wir rechnen auf Sicht der nächsten Jahre mit sukzessiven Rating-Heraufstufungen für mehrere asiatische Emittenten. Solche Migrationen setzen Nachfrage von institutionellen Investoren frei, deren Anlagerichtlinien an bestimmte Ratingschwellen gebunden sind, und können auch bei unveränderter Zinskurve zu spürbaren Kursgewinnen führen.

Die zweite Seite dieser Divergenz liegt beim Wachstum. Emerging Asia expandiert mit nachhaltigen Raten von rund 4 bis 4,5 Prozent, während entwickelte Märkte bei 1,5 bis 2 Prozent verharren. Dieser Abstand ist nicht das Ergebnis zyklischer Aufholeffekte, sondern speist sich aus Urbanisierung, Produktivitätsgewinnen und stetiger Kapitalbildung. Das Wachstum ist strukturell bedingt und damit belastbarer als kurzfristige Konjunkturdivergenzen.

Demografie und Produktivität schlagen Industrienationen um Längen

Über dieses bereits von Momentum geprägte fiskalisch-zyklische Grundrauschen legt sich eine demografische Kurve, die den Vorsprung weiter zementiert. Indien mit einem Durchschnittsalter von rund 29 Jahren, Indonesien mit rund 31 Jahren und Vietnam mit rund 34 Jahren stehen einem alternden Europa gegenüber, wo nach Eurostat-Angaben der Altersmedian aktuell bei 44,9 Jahren liegt. Hier entsteht über die kommenden Jahrzehnte ein wesentlicher Teil des Rückgrats der globalen Arbeitskraft. Diese Entwicklung ist mit fiskalischen Maßnahmen in Industrienationen kurzfristig nicht kompensierbar.

Zur Demografie tritt die Produktivität, oft geflissentlich übersehen in der westlichen Diskussion. Die tatsächliche Arbeitszeit liegt in China bei rund 2.200 Stunden pro Beschäftigtem und Jahr, in Südkorea bei etwa 1.800 Stunden – gegenüber rund 1.400 Stunden in Deutschland. Das ist kein normatives Urteil, sondern eine Aussage über die verfügbare Wertschöpfungsbasis. In Kombination mit hoher Kapitalintensität und wachsender Automatisierung ergibt sich daraus ein Produktivitätsvorsprung, der die Wachstumsprämie strukturell absichert.

Zentralbanken zeigen institutionelle Reife an

Ein Kernkriterium für die Einstufung einer Region als Stabilitätsanker ist die Glaubwürdigkeit ihrer geldpolitischen Institutionen. Genau hier hat sich Asien in den vergangenen zwei Jahrzehnten spürbar verändert. Die führenden asiatischen Notenbanken haben durch proaktives, häufig vorausschauendes Zinsmanagement gezeigt, dass sie Inflation als primäres Risiko und nicht als politisch tolerierbaren Kollateralschaden begreifen. Diese Glaubwürdigkeit hat sich schrittweise aufgebaut und ist einer der am häufigsten unterschätzten Bausteine für die Neubewertung der Region.

Flankiert wird dieser Prozess von einem historisch beispiellosen Puffer an Devisenreserven. China, Indien, Taiwan und Südkorea verfügen zusammen über Währungsreserven von deutlich über 5 Billionen US-Dollar. Diese wirken in Stressphasen als Schockabsorber und eliminieren das Risiko klassischer Währungskrisen, wie sie die Region in den 1990er-Jahren erschüttert haben, nahezu vollständig.

Ergänzend hat sich die Finanzierungsstruktur vieler Staaten und Unternehmen der Region strukturell verschoben – weg von Fremdwährungsschulden, hin zu Lokalwährungsanleihen. Damit reduziert sich das externe Schock-Risiko gegenüber Dollar-Zyklen und US-Zinsschritten deutlich. Die Verwundbarkeit, die noch vor einer Generation der Kern der klassischen EM-Krisenlogik war, ist heute in einer Reihe von Ländern strukturell zurückgebaut.

Integration in globale Wertschöpfungsketten vollzogen

Die Neubewertung Asiens ist ohne den technologischen Umbau der Region nicht denkbar. Diese hat sich von einem Rohstoff- und Billiglohnexporteur zu einem globalen High-Tech-Standort entwickelt. Die Region beheimatet heute Unternehmen, die zu unverzichtbaren Bestandteilen globaler Wertschöpfungsketten geworden sind – insbesondere in den Bereichen Halbleiter- und Speichertechnologien, E-Mobilität, aber auch in klassischen Industriesparten wie etwa dem Schiffbau, wo China die weltweit größten Werftkapazitäten nach Tonnage besitzt und die Wertschöpfung bei Massengutfrachtern, Standard-Containerschiffen und zunehmend auch bei umweltfreundlichen Frachtschiff-Typen dominiert. Das erhöht nicht nur die wirtschaftliche Resilienz Asiens, sondern auch ihre Verhandlungsposition im geopolitischen Rahmen.

Diese strukturelle Position hat sich zuletzt sehr sichtbar in den Gewinnrevisionen niedergeschlagen. Im ersten Halbjahr 2026 legten Schwellenländer-Aktien teils rund 20 Prozent zu, der koreanische Kospi-Index stieg um rund 80 Prozent. Taiwan und Korea trugen über ihre Halbleiterschwergewichte den größten Beitrag zu den positiven Gewinnrevisionen in den Emerging Markets bei. Entscheidend ist die Qualität dieser Bewegung: Sie wurde größtenteils durch tatsächliche Gewinnsteigerungen und positive Revisionen getragen, nicht durch Fantasie. Das unterscheidet die aktuelle Aufwärtsbewegung von früheren EM-Rallys, die häufig liquiditätsgetrieben waren.

Parallel dazu wirkt „China+1“ als struktureller Katalysator. Nearshoring- und Diversifizierungsstrategien globaler Konzerne begünstigen Indien, Vietnam und Malaysia als neue Produktionsknoten. Ausländische Direktinvestitionen bewegen sich in diesen Ländern auf Rekordniveau und stabilisieren die Investitionsdynamik strukturell. Es entsteht ein zweiter Produktionsgürtel Asiens, der die Region insgesamt robuster gegen einzelne politische Störfeuer macht.

Mittelschicht prägt Asiens Binnenmarkt zunehmend

Hinzu kommt die dritte Dimension der Emanzipation: der Binnenmarkt. Eine rasant wachsende Mittelschicht verlagert das nächste Kapitel des globalen Konsumwachstums nach Asien. Die Region Asien-Pazifik erlebt derzeit den größten Zuwachs der Mittelschicht in der Geschichte. Bis 2035, also in weniger als zehn Jahren, werden dort nach Berechnungen der Brookings Institution 3,2 Milliarden der weltweit 5 Milliarden Verbraucher aus der Mittelschicht leben. Für viele Volkswirtschaften der Region sinkt damit die Abhängigkeit von westlichen Exportzyklen. Diese Verlagerung der Nachfragebasis ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die These, dass Teile Asiens als eigenständiger Investmentblock funktionieren können.

Aktienbewertung hinkt strukturellem Wandel hinterher

Trotz der beschriebenen strukturellen Aufwertung notieren EM-Assets mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von rund 12 bis 14 – deutlich unter den US-Technologiewerten mit KGVs von über 22. Diese Bewertungsdifferenz bietet aus unserer Sicht Investoren einen Sicherheitspuffer, den entwickelte Märkte in dieser Form nicht mehr bereitstellen. Sie ist nicht Ausdruck fundamentaler Schwäche, sondern das Erbe einer Wahrnehmung, die dem strukturellen Wandel der Region hinterherhinkt.

Die Safe-Haven-Logik hat Grenzen

So belastbar die strukturellen Argumente sind – die Suche nach einer Antwort auf die Ausgangsfrage verlangt auch eine ehrliche Auseinandersetzung mit ihren Grenzen. Drei Einwände gilt es zu beachten.

Erstens bleibt die Krisenkorrelation unseres Erachtens hoch. In echten Liquidity Events, also globalen Finanzmarkt-Crashs mit breitem Risk-off, korrelieren EM-Aktien weiterhin stark mit den globalen Indizes. Die Anlageklasse bietet in solchen Phasen keinen Kapitalschutz und ist unserer Überzeugung nach damit kein Safe Haven im Sinne erstklassiger Staatsanleihen. Wer Emerging Markets als Stabilitätskomponente einsetzt, muss diese Eigenschaft im Portfoliokontext explizit einordnen.

Zweitens bestehen politische Interventionsrisiken. Staatliche Eingriffe – etwa Regulierungen im Technologiesektor oder Kapitalverkehrskontrollen – sind ein inhärentes Merkmal, das in einem gefestigten Rechtsrahmen wie in der EU oder den USA in dieser Form nicht existiert. Investoren müssen dieses Governance-Risiko aus unserer Sicht explizit einpreisen, nicht wegdiskutieren.

Drittens ist die Region politisch und institutionell heterogen. Die Spannbreite zwischen demokratisch verfassten Staaten wie Indien, Taiwan und Südkorea und autokratisch geführten Ländern wie China und Vietnam ist groß. Pauschale EM-Fonds können diese Heterogenität kaum abbilden.

Differenzierung ist Pflicht

Der bedeutendste Fehler institutioneller Investoren liegt in der Behandlung der Schwellenländer als monolithischer Block. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Korrelation zwischen einzelnen Ländern strukturell gesunken ist. Investoren bewegen sich heute nicht in einer einzigen Anlageklasse, sondern in einem breiten Spektrum unterschiedlicher Risikoprofile. Eine tragfähige Positionierung verlangt daher eine granulare Selektion.

In unserer Zuordnung bilden Indonesien, Indien, Vietnam, Taiwan und Südkorea die Stabilitätsanker. Sie bieten solide Fiskalpolitik, hohe Reserven und klare Wachstumstreiber. China ist ein eigenständiger Fall – kein Safe Haven, aber ein Transformationsmarkt mit globaler Technologieführerschaft in E-Mobilität, Robotik und Künstlicher Intelligenz und gleichzeitig strukturellen Belastungen aus dem Immobilienzyklus. Für China gilt daher eine eigene Logik: Investiert wird nicht in China als Staat, sondern selektiv in die chinesische Technologieführerschaft. Und schließlich existiert eine dritte Gruppe vulnerabler Volkswirtschaften mit hoher Inflation, Währungsinstabilität und politischer Willkür, in denen das klassische EM-Risikoprofil unverändert fortbesteht.

Aus diesem Bild folgt eine klare Konsequenz für die Portfoliokonstruktion: Ein Emerging-Markets-Engagement, das den Anspruch erhebt, Stabilität ins Portfolio zu bringen, kann nicht über pauschale Indexlösungen abgebildet werden. Es verlangt aktive Länder- und Titelselektion, disziplinierte Steuerung von Klumpenrisiken und einen expliziten Umgang mit Governance-Themen.

Stabilität und Wachstum, aber kein Ersatzhafen

Die Antwort auf die Ausgangsfrage fällt differenziert aus. Emerging Markets sind kein Safe Haven im klassischen Sinne. Sie sind kein Ersatz für erstklassige Staatsanleihen und bieten in globalen Stressphasen keinen kurzfristigen Kapitalschutz. Wer diese Funktion sucht, muss sie an anderer Stelle im Portfolio abbilden.

Ausgewählte asiatische Volkswirtschaften stellen aber ein zunehmend notwendiges Gegengewicht zu den fiskalisch überlasteten Volkswirtschaften des Westens dar. Sie kombinieren fiskalische Solidität, strukturelles Wachstum und technologische Innovationsstärke in einer Weise, die in den entwickelten Märkten in dieser dynamischen Kombination gegenwärtig nicht stattfindet. Der Erfolg hängt aber vollständig von der Länderselektion ab, insofern ist pauschales EM-Exposure nicht mehr zeitgemäß.

Wer heute selektiv in die führenden asiatischen Volkswirtschaften investiert, kauft sich fiskalische Solidität, technologisches Wachstum, demografische Zukunft und steigende Kaufkraft. Es ist genau diese Kombination, die künftig einen wesentlichen Teil dessen definieren dürfte, was wir als Stabilität im Portfolio verstehen.