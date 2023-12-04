Er kommt von Scope Fund Analysis Fondsconsult erweitert Geschäftsführung

Das eigentümergeführte Fondsanalysehaus Fondsconsult aus München erweitert seine Führungsspitze: Said Yakhloufi wird zum Januar 2024 Gesellschafter und tritt gleichzeitig in die Geschäftsführung ein.

Das Münchner Fondsanalysehaus Fondsconsult erweitert zum 1. Januar 2024 seinen Gesellschafterkreis und das Führungsteam: Said Yakhloufi tritt als geschäftsführender Gesellschafter ein. Yakhloufi, der bis Ende November 2023 als Geschäftsführer bei Scope Fund Analysis tätig war, verantwortete dort über sechs Jahre lang die Bereiche Mutual Funds, Alternative Investments und Fondsselektion.

Die Ernennung von Yakhloufi sei Teil einer langfristigen Nachfolgeregelung, betont Rüdiger Sälzle, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer von Fondsconsult. Das 1993 gegründete Unternehmen betreut institutionelle Adressen bei der Fondsselektion, möchte jedoch seinen Kundenkreis durch neue onlinebasierte Analysekonzepte, insbesondere für Private Markets, erweitern.

Yakhloufi studierte an der Goethe-Universität Frankfurt und JLU Gießen. Seine Karriere begann er bei Deloitte Consulting, gefolgt von Positionen bei Eurex, Thomsen Reuters und McKinsey. Vor seiner Zeit bei Scope war er mehr als sechs Jahre bei Allianz Global Investors (AGI) tätig, zuletzt als Leiter der globalen Produktstrategie. Er ist Certified European Financial Analyst (CEFA).