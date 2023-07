Nachhaltigkeit als Firmenphilosophie Ökonomisch sinnvoll und ökologisch wertvoll

Der Blick aus dem Fenster unseres Firmensitzes im rheinland-pfälzischen Weinort Wallhausen macht es deutlich: Die Umweltbedingungen verändern sich. Die Weinlese findet jedes Jahr früher statt. Die Trauben reifen zeitiger. Im Durchschnitt ist es wärmer. Umliegende Wälder leiden unter der Trockenheit und dem folgenden Befall durch den Borkenkäfer. Bereits aus diesen regionalen Veränderungen leiten wir die Notwendigkeit eines Umdenkens ab – auch in der Geldanlage.

Umweltbewusstsein steht wie alle unsere Überzeugungen, denen wir bei der Anlage unserer Kundengelder folgen, stets im Einklang mit dem ureigenen Interesse gegenwärtiger und zukünftiger Generationen. Diese Überzeugung ziehen wir aus 32 Generationen, 800 Jahren Erfahrung und dem christlichen Wertefundament der Familie Salm-Salm in Wallhausen. Dabei achten wir besonders auf den verantwortungsvollen Umgang mit Menschen, Natur und der Schöpfung.

Eine werteorientierte Geldanlage

Wir wollen erster Ansprechpartner für Menschen und Institutionen sein, die eine glaubwürdige und werteorientierte Anlagebegleitung für ihre Vermögen suchen. Deshalb werden alle hauseigenen Anlagelösungen – in den drei Geschäftsbereichen Asset-Management in Waldanleihen und Aktien, Vermögensverwaltung sowie Kauf und Bewirtschaftung von Wäldern und landwirtschaftlichen Betrieben – nach unserer Nachhaltigkeitsstrategie gemanagt. Wir bieten keine konventionellen Lösungen an, was für uns auch eine Frage der Glaubwürdigkeit ist.

Salm-Salm & Partner gehörte zu den ersten deutschen Vermögensverwaltern, die die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren unterzeichneten. In Folge der Pariser Klimakonferenz 2016 initiierten wir den ersten klimaoptimierten globalen Aktienfonds. Darüber hinaus waren wir 2018 einer der ersten Asset Manager, der seine Investmentfonds an den „FinAnKo“-Kriterien ausgerichtet hat, den ethischen Leitlinien der österreichischen Bischofskonferenz. Auch im Bereich der Wandelanleihen war Salm-Salm & Partner vor rund zehn Jahren einer der Vorreiter, Nachhaltigkeitskriterien auf diese spannende Nische anzuwenden.

Ein preisgekrönter Anlageansatz

Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen zweifelsfrei, dass eine nachhaltige, verantwortungsvolle und bodenständige Geldanlage umsetzbar ist. Sie führt über weite Strecken sogar zu besserer Rendite und geringerem Risiko. Ehrliche Nachhaltigkeit kann auch bedeuten, eine ökonomisch attraktive Chance vorbeiziehen zu lassen, um dem eigenen Werteanspruch gerecht zu werden. Dafür vermeidet unser Ansatz mittelfristig Risiken, die regelmäßig aus kontroversen Geschäftsmodellen und schlechter Führungs- und Unternehmenskultur entstehen.

Wir bieten Lösungen für langfristig denkende Anleger an und begleiten sie – immer mit dem Anspruch, ökonomisch sinnvolle Anlageentscheidungen zu treffen, um eine globale Marktrendite abzubilden. Die Ökologie spielt dabei eine gleichberechtigte Rolle. Bei unseren Investitionen achten wir neben strengen Nachhaltigkeitskriterien ebenso auf die Konformität mit dem Pariser Klima-Abkommen.

Ein Ansatz wie dieser wird von unabhängiger Stelle honoriert. Unsere Anlagelösungen dürfen sich mit dem österreichischen Umweltzeichen schmücken. Darüber hinaus erhielt unser nachhaltiger Wandelanleihenfonds zum wiederholten Mal das FNG-Siegel.

Wir sind davon überzeugt, dass sich mittel- und langfristig Unternehmen am Markt durchsetzen werden, die sich frühzeitig und intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigen. Dabei ist uns bewusst, dass ein kompletter Paradigmenwechsel nicht von heute auf morgen vorstatten geht. Wichtig ist uns, dass sich die Unternehmen zu einem nachhaltigen, klimaschonenden Wirtschaften auf den Weg machen.

Disclaimer:

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.