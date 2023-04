3 Fragen an die Whitebox-Gründerin Salome Preiswerk: „Wir betreiben das Berater-Geschäft sehr ernsthaft“

Whitebox gibt es seit 2016. Als erster Anbieter arbeitete der Robo-Advisor mit einer eigenen Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung der Bafin. Gründerin ist die Schweizer Unternehmerin Salome Preiswerk. Sie steht auch heute an der Spitze der Freiburger Firma, die ihre Vermögensverwaltungsstrategien aktiv bestückt und besonderen Wert auf Value-Investing legt.

Neben seinem Endkundengeschäft bietet Whitebox auch ein Kooperationen für klassische Finanzberater an: Als Tippgeber können Berater ihre Kunden in Vermögensverwaltungsstrategien von Whitebox vermitteln. So lässt sich aus Vertriebssicht Zeit gewinnen – um etwa Kunden auch abseits der reinen Geldanlage noch intensiver zu betreuen.

Whitebox arbeitet heute mit einer breiten Palette an Unternehmen zusammen: Neben vielen unabhängigen Vertrieben zählen auch Versicherungen und Banken wie etwa die Volkswagen Bank zu Kunden.

Im Kurz-Interview erläutert Gründerin Preiswerk, was Whitebox dem B2B-Vertrieb in Aussicht stellt.



DAS INVESTMENT: Whitebox betreibt nicht nur das Endkundengeschäft, wie es klassische Robo-Advisor tun, sondern bindet auch Vermittler als Vertriebspartner an. Für wen kommt das infrage?

Salome Preiswerk: Für alle. Vom kleinen Vermittlerbetrieb, auch ohne 34f-Lizenz, bis zu Banken, großen Finanzvertrieben und Versicherern. Bei Interesse erstellen wir eine co-gelabelte Landingpage, über die unsere Vermögensverwaltungsstrategien erhältlich sind.

Auch andere Robos bieten ihre Technologie und Anlagestrategien an. Was ist bei Whitebox besonders?

Preiswerk: Wir betreiben das Geschäft mit Beratern schon sehr ernsthaft. Wir haben ein ganzes Team von Spezialisten, alle mit Finanzhintergrund. So können wir auf die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner individuell eingehen. Aus Vermittlersicht sind wir wahrscheinlich diejenigen, die sich am intensivsten um ihre Partner kümmern.

Kann also auch ein Einzelmakler bei Interesse mit Ihnen zusammenarbeiten?

Preiswerk: Ja, wir bieten ein umkompliziertes Paket an. Es gibt Zugang zu unserem Beraterportal, wir übernehmen die rechtlichen und administrativen Prozesse und leisten Vertriebsunterstützung. Wer mit uns zusammenarbeiten möchte, kann innerhalb weniger Stunden loslegen.