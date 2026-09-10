Vermögensverwalter Michael Kollenda setzt auf diese Small Caps
Michael Kollenda und Barbara Kollenda managten den Fonds Salutaris Multiwert Superfund (LU0208670512) bis Juli 2026. Der Fonds übertraf seine Benchmark in den vergangenen drei Jahren um rund 5 Prozentpunkte pro Jahr. In diesem Sommer übergaben die beiden ihn an Roger Peeters und Christoph Frank von PFP Advisory. Nach der Fusion mit dem PFP Advisory Aktien Mittelstand Premium (ISIN: LU2332977045) firmiert er heute als PFP Advisory German Small Caps (ISIN: LU0208670512).