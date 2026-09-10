Michael Kollenda und Barbara Kollenda managten den Fonds Salutaris Multiwert Superfund (LU0208670512) bis Juli 2026. Der Fonds übertraf seine Benchmark in den vergangenen drei Jahren um rund 5 Prozentpunkte pro Jahr. In diesem Sommer übergaben die beiden ihn an Roger Peeters und Christoph Frank von PFP Advisory. Nach der Fusion mit dem PFP Advisory Aktien Mittelstand Premium (ISIN: LU2332977045) firmiert er heute als PFP Advisory German Small Caps (ISIN: LU0208670512).