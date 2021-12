Sam mit neuem Vorstandschef

Baldinger war bisher Leiter Global Clients & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung von Sam. Seine neue Funktion wird der 43-Jährige im Januar 2011 übernehmen. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers als Head Global Clients & Marketing wird er beide Verantwortlichkeiten wahrnehmen.„Baldingers neue Aufgaben umfassen insbesondere die Weiterentwicklung von Strategie und Geschäftsmöglichkeiten“, so die Gesellschaft in einer Mitteilung. Zudem trägt er die volle operative Verantwortung und wird die Kooperationen zwischen Sam und dem Mutterhaus Robeco vorantreiben.Vor seinem Wechsel zu Sam Mitte 2009 war Baldingerals Leiter des Amerika-Vertriebs bei Credit Suisse Asset Management in New York tätig. Davor zeichnete er als Geschäftsführer bei Bear, Stearns & Co. für institutionelle Kunden aus der Schweiz verantwortlich.