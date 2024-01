DAS INVESTMENT: Herr Witherow, die Investment-Branche spricht über Künstliche Intelligenz. Sie managen seit Jahren erfolgreich den J.P. Morgan Investment Funds - Global Dividend Fund. Dabei setzen Sie auf Unternehmen mit grundsoliden Cashflows, im Zweifel lieber ein bisschen langweiliger als aufregend. Geht der KI-Hype an Ihnen vorbei?



Sam Witherow: Ganz und gar nicht. Als ChatGPT veröffentlicht wurde und Nvidia dann die überragenden Quartalszahlen mit 4 Milliarden Dollar Datacenter-Umsatz präsentierte, war das ein Weckruf für die Aktienmärkte. Ich erinnere mich noch, wie ich damals die Zahlen wieder und wieder gelesen habe, weil ich sie kaum glauben konnte. In diesem Moment wurde plötzlich das enorme Potenzial dieser Technologie greifbar – für die Gesellschaft, aber auch für Investoren.



Was ist dann passiert?



Witherow: Es war fast schon vorhersehbar, wie die Märkte darauf reagiert haben – sie haben schlicht die offensichtlichen Profiteure dieser Entwicklung belohnt. Allen voran Nvidia selbst, dann Microsoft und die anderen Big Player aus dem Technologiesektor. Im Grunde war das die große Story im Jahr 2023. Aber obwohl diese Unternehmen von KI profitieren, glaube ich nicht, dass sie fundamental überbewertet sind. Als dividendenorientierte Stockpicker suchen wir aber natürlich sehr gezielt nach alternativen Möglichkeiten, um an diese Wachstumschancen anzuknüpfen und sie für unsere Investoren zu heben.



Können Sie konkrete Beispiele für solche Unternehmen nennen, die Sie meinen?



Witherow: Man muss verstehen, dass ein Unternehmen wie Nvidia niemals isoliert betrachtet werden kann. Selbst ein Konzern mit dieser Marktmacht ist eingebettet in ein großes und komplexes Ökosystem von Partnern und Zulieferern, die alle ihren Teil zum Erfolg beitragen. Ein zentraler Teil sind die Produktionspartner in Asien. Die eigentlichen Nvidia-Chips werden in Taiwan vom Weltmarktführer TSMC produziert. Bei der Fertigung kommen wiederum Hightech-Werkzeuge von Unternehmen wie ASML zum Einsatz. Die Chips selbst werden auf dünnsten Silizium-Wafern gefertigt, die von Spezialisten wie Shin-Etsu aus Japan geliefert werden.



TSMC und ASML sind ja nun aber auch schon sehr gut gelaufen.



Witherow: Oh, wir sind noch nicht fertig. Es gibt auch noch die Zulieferer von Speicher- und Netzwerk-Komponenten. Für das Training der KI-Modelle braucht es eine extrem schnelle Interaktion zwischen Prozessor und Speicher. Dieser superschnelle DRAM-Speicher kommt von Konzernen wie Samsung oder SK Hynix aus Korea. Die Netzwerk-Ausrüstung für die Datenübertragung wiederum von Firmen wie Broadcom oder Marvell. Last but not least spielt auch die Installation in den riesigen Server-Farmen eine Rolle. Wenn man die ganzen AI-Superserver dann letztendlich in den Rechenzentren aufbaut, benötigt man Unmengen an Strom und Kühlung. Hier kommen Giganten ins Spiel wie Schneider Electric oder der japanische Klima-Riese Daikin. Wie Sie sehen, steckt hinter den AI-Erfolgen eines einzelnen Unternehmens wie Nvidia ein unfassbar weit verzweigtes Geflecht an Firmen.



Vor allem ist es ein Anlagekosmos außerhalb der Magnificent 7.



Witherow: Viele der genannten Firmen als Zulieferer sind bewährte Old-Economy-Titel, die seit Jahren beständig wachsen und attraktive Dividenden zahlen. Schon Kostolany sagte, bei einem Goldrausch soll man nicht in die Goldgräber, sondern in die Schaufelhersteller investieren. Auch bei KI lassen sich über solche Aktien unserer Meinung nach die Chancen der neuen Technologie sehr elegant erschließen, ohne auf die „Magnificent Seven“ der Big Techs setzen zu müssen – manche dieser Titel sind für uns als Dividendenmanager schlicht nicht investierbar.



Das ist hochspannend. Können Sie noch konkrete Anwendungsbeispiele nennen, wo KI heute schon funktioniert und Geld einbringt?



Witherow: Lassen Sie mich ein erfolgreiches Unternehmen herausgreifen, das vielen auf den ersten Blick gar nicht wie ein typischer KI-Profiteur erscheint: Relx. Relx ist ein multinationaler Medienkonzern und betreibt unter anderem die Rechtsdatenbank LexisNexis. LexisNexis bietet Juristen und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt Zugang zu historischen Gerichtsurteilen und entsprechenden Rechtsprechungen. Ein großer Teil dieser Daten war allerdings bisher nicht digitalisiert. Wenn Sie als Anwalt in den USA zum Beispiel nach einem Präzedenzfall aus Alabama aus dem Jahr 1948 suchen, müssen Sie normalerweise zum zuständigen Gericht fahren, sich die Originaldokumente in Papierform aushändigen lassen, diese einscannen und erst dann kann die digitale Auswertung beginnen.



Klingt nach einem alten Gerichtskrimi, wo der Hauptdarsteller stundenlang in dunklen Archiven wühlt. Wie kommt hier KI ins Spiel?



Witherow: LexisNexis hat diese zentrale Aufgabe schon vor Jahren proaktiv für die gesamte Branche übernommen. Sie haben die Datensätze bei den Gerichten zusammengetragen und ein eigenes umfangreiches Archiv aufgebaut. Mit Hilfe von KI und optischer Zeichenerkennung konnten diese Dokumente dann digitalisiert und durchsuchbar gemacht werden. Mit der KI-unterlegten Datenbank können Anwaltsgehilfen mit wenigen Klicks auf diese gesammelte Rechtsprechung zurückgreifen. Was vorher ein enorm zeitaufwändiger manueller Rechercheprozess war, lässt sich mit Künstlicher Intelligenz nahezu vollautomatisieren. Für Juristen und Kanzleien ist das eine kleine Revolution, die ihren Arbeitsalltag massiv vereinfacht.



Was heißt das für Sie als Investor?



Witherow: Unternehmen wie Relx, die über viele Jahre einen solch umfangreichen proprietären Datenbestand aufgebaut haben, können mithilfe von KI jetzt einen großen Wettbewerbsvorteil realisieren und die Effizienz ihrer Produkte dramatisch steigern. Über solche „Hidden AI Champions“ können wir einen großen Teil des Marktes clever abdecken, ohne allein auf die bekannten Technologie-Superstars zu setzen.



...