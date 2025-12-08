Wechsel auf höchster Ebene: Die globale Chefin von Santander AM wird bald für die Fondsgesellschaft Fidelity tätig. Sie kommt als Nachfolgerin von EMEA-Chef Christian Staub.

Fidelity-EMEA-Chef Christian Staub verlässt seine Rolle. Seine Nachfolgerin ist aktuell noch in höchster Position für Santander AM tätig.

Die Fondsgesellschaft Fidelity International erhält einen namhaften Neuzugang: Samantha Ricciardi übernimmt die Leitung der EMEA-Region. Sie wird Nachfolgerin von Christian Staub, der sich aus dem Management von Fidelity zurückziehen will. Staub hatte dort bislang das EMEA-Geschäft geleitet. Er werde Fidelity weiterhin in beratender Funktion unterstützen, heißt es aus dem Unternehmen.

Die zukünftige Fidelity-EMEA-Chefin Ricciardi steht aktuell als globale Chefin Santander Asset Management vor – bis dato wird sie in dieser Position auf der Website des Unternehmens gelistet. Ihre neue Position bei Fidelity soll Ricciardi ab März 2026 antreten. Von Madrid aus wird sie dann das europäische, nahöstliche und afrikanische Geschäft des Unternehmens verantworten.

Ricciardi wechselt von Santander Asset Management zu Fidelity

Ricciardi habe die Transformation von Santander Asset Management „zu einem führenden europäischen Vermögensverwalter“ geleitet, wie ihr zukünftiger Arbeitgeber Fidelity lobend anerkennt. Unter Ricciardis Führung habe das Unternehmen ein „starkes jährliches Wachstum“ erzielt. Zuvor hatte die Managerin leitende Positionen bei Blackrock inne – unter anderem als Managing Director für den EMEA-Raum und als Länderchefin für Mexiko.

„Samantha Ricciardi ist eine dynamische und äußerst erfolgreiche Führungspersönlichkeit mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz in der EMEA-Region“, kommentiert Keith Metters, Präsident von Fidelity International, die Ernennung. Mit der Personalie wolle Fidelity sein Führungsteam stärken und „strategische Ambitionen für Kunden und Partner beschleunigen“.

Staub legt das operative Geschäft nieder

Der bisherige EMEA-Chef von Fidelity, Christian Staub, hatte im März 2024 angekündigt, vorübergehend kürzertreten und in eine Teilzeitstelle wechseln zu wollen. Anfang dieses Jahres war er wieder vollumfänglich auf seine Position zurückzukehren. Gemäß der aktuellen Ankündigung von Fidelity wird sich Staub nun jedoch vollständig aus dem operativen Geschäft zurückziehen.

Fidelity-Präsident Metters sagt in Richtung des scheidenden EMEA-Chefs: „Wir sind Christian Staub für seine bedeutenden Beiträge dankbar und freuen uns, dass er das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion unterstützen wird.“

Über Fidelity

Fidelity International verwaltet weltweit ein Vermögen von 899 Milliarden Euro und betreut mehr als 2,8 Millionen Kunden. In Deutschland ist der Asset Manager seit 1992 tätig, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und betreut rund 77,1 Milliarden Euro Kundenvermögen.

Über Santander AM

Santander Asset Management ist der Vermögensverwaltungsarm der spanischen Banco Santander. Das Unternehmen ist in zehn Ländern aktiv, beschäftigt weltweit knapp 900 Mitarbeiter und verwaltet rund 255 Milliarden Euro an Kundenvermögen.