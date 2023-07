Bis zu 373 Prozent Plus Sammlerstücke als Wertanlage: Lohnt es sich?

Eignen sich Sammlerstücke als Wertanlage oder lediglich als Hobby? Eine Frage, die sich viele Sammler stellen. Welche Stücke in den vergangenen Jahren die höchste Wertentwicklung hingelegt haben und was du bedenken solltest, erfährst du hier.

© Hannah Ritzmann mit Canva

Ob Schallplatten, Lego oder Eisenbahnzubehör: Neun von zehn Deutschen geben an, eine Leidenschaft zu haben – und 63 Prozent davon sammeln Objekte oder haben es in der Vergangenheit getan. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Online-Marktplatzes Catawiki.

Neben der Freude an den Sammlerobjekten, reizt Liebhaber häufig auch der Gedanke, etwas Wertvolles und Einzigartiges zu besitzen.

Wer besonders gerne sammelt

Die Analyse zeigt: 32 Prozent der Sammler wurden von der Familie oder dem Freundeskreis zu ihrem Hobby animiert. Besonders unter der Gen-Z und den Millennials ist dieser Einfluss groß: Zwei von fünf gaben an, durch die Familie, Erziehung oder Freunde zum Sammeln gekommen zu sein.

Aber auch Prominente und Influencer beeinflussen Gen-Z und Millennials, bei ihrer Leidenschaft. 14 beziehungsweise 12 Prozent wurden von Vorbildern aus den Medien beeinflusst. Babyboomer lassen sich von der Prominenz dagegen weniger beeindrucken: 79 Prozent gaben an, von sich aus mit dem Sammeln begonnen zu haben.

Inflation bei den jüngeren Sammlern kein Thema

Auch wenn man meinen müsste, die anhaltende Inflation dämpfe die Leidenschaft, ist das nicht der Fall: 65 Prozent der Sammler möchte in den kommenden Jahren mehr oder genau so viel Budget für den Kauf von Lieblingsobjekten investieren.

Dabei sticht heraus: Deutlich mehr als ein Viertel der Sammler unter den Millennials und Gen-Z will sogar mehr Geld in die Hand nehmen. Dabei halten vor allem Millennials Sammlerstücke für ein profitables Investment. Während knapp die Hälfte der deutschen Sammler die seltenen Objekte für eine gute Geldanlage halten, sind es bei den Millennials 57 Prozent.

„Hier können für viele Menschen zwei Aspekte zusammenkommen: ihrer Leidenschaft durch Sammelobjekte Ausdruck verleihen und zugleich ein gutes Investment tätigen“, kommentiert Frank Engel von Catawiki die Ergebnisse.

Aber lohnen sich Sammlerstücke als Investment?

Die Frage, ob sich Sammlerstücke als Wertanlage lohnen, ist komplex und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, darunter:

D ie Art des Sammlerstücks,

die Nachfrage danach,

der Zustand,

die Seltenheit und

die Entwicklung des Marktes für Sammlerobjekte.

Einige Sammlerstücke können im Laufe der Zeit erheblich an Wert gewinnen, wie eine Statista-Grafik auf Datenbasis des Beratungsunternehmens Knight Frank zeigt. Ganz vorne mit dabei: Whiskey mit einer Wertentwicklung von bis zu 373 Prozent in zehn Jahren, danach folgen Oldtimer mit einem Zuwachs von bis zu 185 Prozent, Kunstwerke mit einem Anstieg von bis zu 91 Prozent oder Uhren mit bis zu 147 Prozent. Die Wertsteigerungen beziehen sich allerdings auf Luxusobjekte aus den jeweiligen Kategorien.

Dabei ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Sammlerstücke an Wert gewinnen. Der Markt kann volatil sein und unterliegt Trends und Hypes. Was heute wertvoll ist, könnte in Zukunft an Beliebtheit verlieren und an Wert einbüßen. Es erfordert daher eine gründliche Recherche und Kenntnis des Marktes, um erfolgreich in Sammlerstücke zu investieren.

Ring löst Hype bei Magic-Fans aus

Auch ein Quäntchen Glück kann am Sammlermarkt nicht schaden.

Erst im vergangenen Monat löste beispielsweise die Aufregung um die einzelne Magic Karte „One Ring“ einen regelrechten Hype aus. Angelehnt an J. R. R. Tolkiens Geschichte „Herr der Ringe“ brachte der Kartenhersteller Wizards of the Coast ein neues Set raus, mit dem Versprechen:

„Nur ein einziger englischsprachiger ‚Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde‘- Sammler-Booster auf der ganzen Welt enthält die Karte The 1 of 1 Ring (mit Seriennummer 001 von 001). Und warum sollte es nicht deiner sein?“

Diese Ankündigung sorgte dafür, dass Fans massenweise Kartenboxen horteten – auch Collectors Booster genannt – die zwischenzeitlich für über 600 Euro gehandelt wurden, der Normalpreis lag in etwa bei 350 Euro. Das Problem: Als die Karte gefunden wurde, rauschten die Preise wieder in den Keller.

Freuen durfte sich jedoch der glückliche Finder, denn dieser ist nun möglicherweise im Besitz der wertvollsten Magic-Karte. Der Preis soll derzeit bei knapp 2 Millionen US-Dollar liegen – ob die Karte zu dem Preis verkauft wird, ist noch ungewiss.

Diversifizierung bei Sammlerstücken wichtig

Das Beispiel zeigt: Der Sammlermarkt ist ebenfalls schnelllebig und Verkaufspreise können stark variieren.

>> Welche Risken du als Sammler kennen solltest, kannst du hier nachlesen

Generell lässt sich festhalten, wenn du in Sammlerstücke investieren möchtest, solltest du nur einen Teil des Anlageportfolios dafür verwenden. Es kann zudem ratsam sein, sich mit Experten auf diesem Gebiet auszutauschen.

Über die Umfrage:

Catawiki hat in Kooperation mit Yougov rund 10.000 Personen in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden zu ihren Sammelgewohnheiten befragt.