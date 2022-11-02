Uhren, Lego-Sets, Fußballtrikots Mit diesen Sammlerstücken konnten Besitzer ordentlich Gewinn machen
Catawiki ist eine Online-Auktionsplattform. Das Unternehmen wurde 2008 von René Schoenmakers, einem niederländischen Comic-Sammler und seinem Landsmann, dem Entwickler Marco Jansen gegründet. Seit 2011 werden auf der Seite Auktionen in unterschiedlichen Kategorien angeboten, beispielsweise Modelleisenbahnen, Figuren aller Art, Lego, Schmuck, Modeartikel oder eben Comics. In der Bildergalerie zeigen wir Dir eine Übersicht der stärksten Preisentwicklungen der vergangenen Jahre, basierend auf einem Ranking der Auktionsplattform.
|Gegenstand:
|Armband-Uhr der Marke Audemars Piguet, Modell Royal Oak 14800ST
|Ersteigert 2018 für:
|4.100 Euro
|Versteigert 2021 für:
|14.500 Euro
|Wertentwicklung jährlich:
|66 Prozent
|Wertentwicklung insgesamt:
|257 Prozent
Audemars Piguet ist eine Schweizer Uhrenmanufakturgruppe, welche Uhren der obersten Preisklasse herstellt. Die Jahresproduktion beläuft sich auf rund 45.000 Stück. „Die Modelle des Schweizer Klassikers werden regelmäßig neu aufgelegt. Durch die Begrenzung der Produktionsspanne wird eine künstliche Verknappung geschaffen, was deren Beliebtheit steigert“, erklärt Berry Harleman, Uhren-Experte bei Catawiki.