Sandra Straka ist überzeugt: Ohne Diversität können Unternehmen am Markt nicht bestehen. Im Interview erläutert sie, warum Goldman Sachs massiv in weibliche Führungskräfte und Talente aus allen Gesellschaftsbereichen investiert und wie ein Kulturwandel in internationalen Konzernen gelingen kann

DAS INVESTMENT: Frau Straka, Sie setzen sich für mehr Diversität in der Finanzbranche ein. Was genau treibt Sie an?

Sandra Straka: Nun, die Finanzindustrie ist nach wie vor sehr homogen aufgestellt. Meist sieht man Frauen eher in Marketingfunktionen – aber nicht im Kernbereich unserer Branche, dem Portfoliomanagement. Hier begegnen sich beinahe nur Männer untereinander. Solche Ungleichgewichte müssen wir adressieren. Ich glaube, gerade Frauen in Führungspositionen können hier eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen. Und so hoffentlich andere begeistern, es ihnen gleichzutun.

Es gibt bereits viele Programme, um den Anteil von Frauen in bestimmten Berufsgruppen zu erhöhen. Wie kann dieser Wandel besser gelingen?

Straka: Es geht nicht nur um das Verhältnis von Männern und Frauen im Asset Management. Die Finanzbranche sollte die Gesellschaft als Ganzes abbilden. Unsere Kundschaft ist extrem divers. Wenn wir nicht selbst diese Vielfalt repräsentieren, können wir die Bedürfnisse unserer Kunden niemals wirklich verstehen. Außerdem belegen zahlreiche Studien, dass gemischte Teams wirtschaftlich erfolgreicher sind. Sie treffen aufgrund verschiedener Perspektiven oft bessere, ausgewogenere Entscheidungen. Kurzum: Diversität ist für den Geschäftserfolg entscheidend. Sie ist kein „Nice-to-have“, sondern essenziell.

Sie sind Leiterin des Third Party Wealth Kundengeschäfts in Deutschland und Österreich bei Goldman Sachs. Wie treiben Sie als Führungskraft Diversität aktiv voran?

Straka: Ich kommuniziere offen über das Thema Diversität, bin auf Veranstaltungen präsent und baue Netzwerke auf. Und natürlich fördere ich Diversität konkret in meinem eigenen Verantwortungsbereich. Eine meiner wichtigsten Aufgaben als Führungskraft sehe ich darin, unterschiedliche Charaktere, Meinungen und Ideen produktiv zusammenzuführen. Damit alle Mitarbeiter gleich gehört werden – die leisen ebenso wie die lauteren. Das ist oft nicht einfach, aber bereichernd.

Sie sprechen Programme und Netzwerke bei Goldman Sachs an. Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Straka: Goldman Sachs hat sich als Unternehmen klar messbare Ziele gesetzt, um die Diversität in den eigenen Reihen zu stärken. Dabei helfen uns interne Initiativen, angefangen mit Veranstaltungen für Schülerinnen und Studentinnen, über Mentoring-Programme und Netzwerke, bis hin zu finanzieller Unterstützung von beispielsweise 20 Wochen Gehaltsfortzahlung für neue Eltern. Zudem setzen wir uns extern für mehr Diversität ein. Goldman Sachs begleitet in den USA und in Europa nur Börsengänge von Unternehmen, bei denen mindestens zwei Vorstandsmitglieder einen diversen Hintergund haben. Ein anderes Projekt ist unsere „Launch with GS“-Initiative, über die wir 1 Milliarde Dollar in Start-ups investiert haben, die von diversen Teams geführt werden. Ich persönlich habe mit Branchenkolleginnen ein regionales „Women‘s Network“ in Österreich aufgebaut namens „Frauen im Assetmanagement“. Wir treffen uns monatlich, tauschen offene Job-Positionen aus und bringen Frauen beispielsweise als Referentinnen für Presseanfragen ins Spiel. Es geht darum, sich gegenseitig Sichtbarkeit zu geben und Chancen zu eröffnen. Das Netzwerk steht allen weiblichen Talenten offen – nicht nur bei Goldman Sachs, sondern branchenübergreifend.

Wie gelingt ein Kulturwandel in einem Großkonzern? Braucht es in erster Linie Druck von oben? Oder muss das von der breiten Mitarbeiterbasis getrieben werden?

Straka: Sowohl als auch. Ohne Rückendeckung des Top-Managements mit klaren Diversitäts-Zielen geht es nicht. Die Geschäftsführung muss diesen Wandel forcieren und einfordern. Aber ebenso wichtig ist, dass er von der Basis getragen wird. Wichtig ist der Austausch im Unternehmen, die gegenseitige Unterstützung über Hierarchieebenen hinweg und die Entwicklung von geeigneten Karriereformaten. Gerade unsere Netzwerke und Mentoring-Programme fungieren für unsere Führungskräfte als wichtige Feedback-Kanäle und Ideenschmieden für mehr Diversität.

Der Wandel entsteht also aus beiden Richtungen.

Straka: Wie im Portfoliomanagement verstärken sich auch hier „top-down“- und „bottom-up“-Ansätze. Eine rein von oben verordnete Diversity-Strategie ohne tatsächliche Überzeugung im Unternehmen kann nicht funktionieren. Umgekehrt reichen aber freiwillige Mitarbeiterinitiativen ohne Rückendeckung der Geschäftsführung meiner Erfahrung nach auch nicht aus.

Lassen Sie uns über Goldman Sachs sprechen. Wie ist der Status Quo in Sachen Diversität?

Straka: Beim Thema Frauen beispielsweise haben wir in den letzten Jahren gute Fortschritte erzielt hin zu unserem Ziel von 50 Prozent Repräsentation insgesamt. Bei den Analysten, die wir einstellen, haben wir bereits einen Frauenanteil von 50 Prozent. Im mittleren Management streben wir bis 2025 einen Anteil von 40 Prozent an, aktuell sind wir hier bei 33 Prozent. Aber auch im Top-Management tut sich etwas: 8 von 26 Mitgliedern des Management Committees sind weiblich. Goldman befördert im Zweijahresrhythmus abwechselnd Managing Directors und Partner. 29 Prozent der 2022er Partner-Klasse waren Frauen, bei der 2023er Managing Director-Klasse waren es 31 Prozent. Man sieht also: Wir haben noch nicht alle Ziele erreicht. Aber die Richtung stimmt.

Wo sehen Sie die größten „Baustellen“ zur Verbesserung?

Straka: Ein wichtiges Thema ist sicher die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf – für Frauen wie auch für Männer. Wir versuchen etwa Vaterschaftsurlaube zu fördern. Ich finde es enorm wichtig, dass auch männliches Führungspersonal davon Gebrauch macht und so beispielhaft vorangeht. Solange Kinderbetreuung als reines „Frauenthema“ gesehen wird, gibt es immer eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Ziel muss sein, dass sich Tätigkeiten und Rollenbilder angleichen. Ansonsten setzen wir verstärkt auf internationale Rekrutierung, interne Weiterbildungen, Mentoring-Angebote und Kooperationen mit Hochschulen aller Art. Denn es ist auch ein Problem, wenn alle Mitarbeiter aus den gleichen Elite-Universitäten kommen und nahezu identisch ticken.

Im Nachhaltigkeitsbereich gibt es Greenwashing. Droht so etwas nicht auch in Sachen Diversity, also dass sich Unternehmen nach außen hin fortschrittlicher geben als sie in Wahrheit sind, um etwa im Recruiting attraktiver zu erscheinen?

Straka: Absolut. Aber es bringt nichts, nach außen hin Ansprüche zu propagieren, die intern nicht gelebt werden. Das fällt schnell auf.

Worauf kommt es an? Helfen unternehmensübergreifende Netzwerke?

Straka: Ja, es ist wichtig, dass Unterneehmen den Schulterschluss mit anderen suchen. Wir beteiligen uns in Österreich an einem Projekt namens „WEconomy“. Dort sind mittlerweile mehr als 120 österreichische Unternehmen vernetzt. Es wurde eine jährliche „Diversity Leaders Challenge“ ins Leben gerufen: Firmen stellen darin ihre Maßnahmen zur Erhöhung der Diversität vor, eine Jury kürt die besten Konzepte. Ich bin selbst Jury-Mitglied. Es geht dabei weniger um den Wettbewerb, sondern vor allem um Austausch und gegenseitiges Lernen.

Glauben Sie, dass eine höhere Diversität auch die Kundenzufriedenheit oder die Beziehung zu Kundengruppen verbessert?

Straka: Auf jeden Fall, das hören wir immer wieder in Kundengesprächen. Goldman Sachs ist ein globales Unternehmen, bei uns kommen Impulse aus der ganzen Welt. In Europa hat unser Asset Management jüngst die niederländische NNIP übernommen, das hat unseren Footprint hierzulande deutlich erweitert und sowohl das Unternehmen als auch unser Produktspektrum sehr bereichert.

Mit welchen Folgen?

Straka: Wir können jetzt viel mehr nachhaltige Fonds und Produkte anbieten, darunter Green Bonds, Social Bonds und natürlich Aktienfonds, die streng nach ESG-Kriterien investieren. Man muss die Dinge, die man propagiert, auch leben.

Trotz aller Initiativen ist es mitunter schwer, unterrepräsentierte Gruppen in die entsprechenden Positionen zu bringen. Sind Unternehmen weiter als die Gesellschaft?

Straka: Manchmal ja. So ist der gesellschaftliche Druck auf Frauen immens, sich zwischen Karriere oder Familie zu entscheiden. Erzählt ein Mann, er arbeitet im Außendienst, hört man häufig „Wow, da bist du ja viel unterwegs“. Als Frau bekommt man jedoch zu hören „Oh, dann bist du ja so oft unterwegs und hast kaum Zeit für dein Kind.“ Dabei gibt es da keinen Unterschied! Solche Stereotype müssen wir überwinden, um den Wandel der Zeit aktiv zu gestalten. Und das geht nur über Role Models.