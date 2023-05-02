Langjährige Mitarbeiterin Goldman Sachs AM ernennt neue Leiterin für das deutsche Kundengeschäft

Sandra Straka soll neben dem österreichischen nun auch das deutsche Kundengeschäft für den Bereich Third-Party Wealth Client Business bei Goldman Sachs AM leiten. Sie folgt auf Oliver Rahe, der den Vermögensverwalter nach rund 13 Jahren verlässt.

Goldman Sachs Asset Management (AM) hat Sandra Straka als Leiterin des deutschen Kundengeschäfts für den Bereich Third-Party Wealth Client Business ernannt. Die Position umfasst den Vertrieb von Asset-Management-Produkten an Banken, Fondsselektoren und Vermögensverwalter.

Damit folgt sie auf Oliver Rahe, der den Bereich seit Juli 2021 verantwortete und bereits seit 2010 bei Goldman Sachs tätig war. Rahe verlässt den Vermögensverwalter, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen, heißt es in einer Mitteilung des Asset Managers.

Straka ist bereits seit 2010 für das Kundengeschäft in Österreich verantwortlich. In ihren mehr als 13 Jahren bei Goldman Sachs baute sie das Geschäft in Österreich auf, welches sowohl die Vertriebssteuerung als auch die Betreuung strategischer Vertriebspartner und Fondsselektoren umfasste.

„Der Fokus des Teams wird weiterhin insbesondere auf aktiv gemanagten Publikumsfonds liegen. Zudem werden alternative Anlagelösungen wie Private Equity und Private Credit eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung unserer regionalen Wachstumsstrategie spielen“, sagt Dennis Lübcke, Leiter des Kundengeschäfts bei Goldman Sachs Asset Management für Deutschland und Österreich.

In dem von Straka geleiteten Team soll Sven Pape den Bankenvertrieb für Deutschland verantworten. Pape ist seit 13 Jahren Teil des deutschen Goldman-Sachs-AM-Teams. Zudem soll Ali Foustok die Betreuung der großen Asset Allokatoren leiten. Foustok besitzt mehr als 13 Jahren Erfahrung in diesem Gebiet und war bereits bei unterschiedlichen Vermögensverwaltern wie Janus Henderson Investors und M&G Investments tätig.