Redaktion 27.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Santander-Chefin Diese Spanierin ist Europas Bankerin des Jahres

Die Vorstandsvorsitzende der spanischen Großbank Santander, Ana Botín, wurde zum „European banker of the year" gewählt. Sie hat weitreichende Umstrukturierungen und Sanierungen in ihrer Bank vorgenommen und wurde daher für ihre Management-Kompetenzen ausgezeichnet.