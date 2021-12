Svetlana Kerschner 12.07.2010 Lesedauer: 1 Minute

Santander zahlt 555 Millionen Euro für Privatkundengeschäft der SEB

Die schwedische SEB hat ihr deutsches Privatkundengeschäft an die spanische Großbank Santander verkauft. Für 555 Millionen Euro gehen die insgesamt 173 deutsche SEB-Filialen an die spanische Konkurrentin über, so die Finanzinstitute in einer Mitteilung.