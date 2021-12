SAP-Gründer verschenkt Milliardenvermögen

2010 gründeten die beiden Milliardäre Warren Buffett und Bill Gates den Verein „The Giving Pledge“. Mitglied darf nur werden, wer Milliardär ist und bei seinem Tod mindestens die Hälfte seines Vermögens an wohltätige Organisationen spendet. Gates und Buffett konnten bis dato 105 Familien und Einzelpersonen für ihre Idee gewinnen.Mit dem 69-jährigen Hasso Plattner ist nun auch ein prominenter deutscher Milliardär dabei. Der begeisterte Segler wurde mit elf weiteren Superreichen aus acht Ländern in den Club aufgenommen. Er ist damit nach Nicolas Berggruen das zweite deutsche Mitglied.Plattner ist Mitgründer des deutschen Software-Giganten SAP. Mit mehr als 65.000 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von etwa 16,2 Milliarden Euro. Plattners Privatvermögen wird auf rund 5,4 Milliarden Euro geschätzt.Er habe das Privileg gehabt, praktisch kostenlos an der Karlsruher Universität als einer der besten technischen Hochschulen Deutschlands zu studieren, erklärte Plattner in einem Brief zu seinem Beitritt. „Ohne Frage wurde das die Grundlage meines persönlichen Erfolgs." Er fühle sich zwar seinem Software-Unternehmen verpflichtet. „Aber ich möchte auch der Gesellschaft etwas zurückgeben, die meine Ausbildung möglich gemacht hat. Die Stiftung ist eine Möglichkeit, beides zu tun."Schon bei der Gründung im Jahr 2010 buhlten Gates und Buffett um deutsche Milliardäre. Doch diese seien nicht sonderlich begeistert gewesen. Der Vermögensverwalter eines hiesigen Vermögenden habe damals gesagt: „Das ist den Leuten zu marktschreierisch“, berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.