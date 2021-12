Sarah Rössler neu im Vorstand der Huk-Coburg

So übernimmt die Juristin Vorstandsmandate in der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands, der Huk-Coburg Holding, der Huk-Coburg-Allgemeinen, der Huk-Coburg-Lebensversicherung und der Huk- Cobrug-Krankenversicherung.Rössler stieß 2000 als Leiterin des Vorstandsbüros zur Huk-Coburg. 2005 wechselte sie in die Abteilung Rechnungswesen, deren Leitung sie seit 2006 innehat.