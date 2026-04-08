Korrelationen steigen, wenn Märkte fallen. Wer dann stabil bleibt, hat das vorher in der Ertragsstruktur entschieden – nicht im Depot.

Geopolitische Risiken gehören zum Kapitalmarkt wie Zinsen und Konjunkturzyklen. Neu ist derzeit weniger ihre Existenz als ihre Qualität – und die Art, wie sie auf Märkte wirken können. Der Konflikt im Nahen Osten ist längst Realität – die eigentliche Unsicherheit liegt in seiner möglichen Eskalation.



Im Zentrum steht dabei eine Frage, die für die Weltwirtschaft kaum kritischer sein könnte: Bleibt die Straße von Hormus dauerhaft eingeschränkt oder gar geschlossen? Ein solcher Einschnitt wäre kein klassischer Rezessionsauslöser im Sinne eines nachfrageseitigen Abschwungs. Er würde vielmehr ein Szenario verstärken, das seltener ist – aber strukturell schwerer zu kompensieren: einen angebotsseitigen Schock.

Steigende Energiepreise, hartnäckige Inflation und ein begrenzter geldpolitischer Handlungsspielraum treffen dann auf Unternehmen, deren Kostenstrukturen sich kurzfristig kaum anpassen lassen. Für die Kapitalmärkte bedeutet das eine ungünstige Gleichzeitigkeit: Gewinne geraten unter Druck – und die Bewertungen gleich mit.

Genau in solchen Phasen zeigt sich, dass Diversifikation innerhalb von Aktienportfolios oft weniger trägt, als man im Normalfall annimmt. Viele Geschäftsmodelle reagieren überraschend ähnlich, wenn Margen unter Druck geraten und Diskontsätze steigen. Historisch lässt sich beobachten, dass Korrelationen in Stressphasen deutlich anziehen – nicht zufällig, sondern weil viele Unternehmen auf dieselben makroökonomischen Variablen reagieren. Dadurch wird die Wirksamkeit klassischer Aktiendiversifikation spürbar reduziert.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die eigentliche Frage ist deshalb nicht, ob Märkte volatil werden. Sondern welche Ertragsstrukturen innerhalb eines Portfolios unter solchen Bedingungen überhaupt stabil bleiben können.

Die andere Schock-Logik

Das ist ein Punkt, an dem sich das klassische Denken in Rezessionen als zu kurz greifend erweist. Die meisten Investoren sind darauf trainiert, Abschwünge von der Nachfrageseite her zu verstehen: Konsum geht zurück, Investitionen werden verschoben, Gewinne brechen ein – und am Ende reagiert die Geldpolitik unterstützend. Angebotsseitige Schocks folgen einer anderen Logik. Inflation steigt gerade wegen der Verwerfungen, nicht trotz ihnen. Notenbanken können nur begrenzt gegensteuern. Und Unternehmen geraten unter Druck, obwohl die Nachfrage nicht zwingend kollabiert.

In diesem Umfeld wird weniger entscheidend, in welcher Branche ein Unternehmen tätig ist – sondern welcher Logik seine Cashflows folgen.

Stabil heißt nicht unverwundbar

Ein Segment, das in diesem Zusammenhang häufig in den Fokus rückt, ist börsennotierte Infrastruktur. Was diese Unternehmen vom breiten Markt unterscheidet, ist die Struktur ihrer Erträge: In vielen Fällen basieren diese auf regulatorisch festgelegten Kapitalrenditen oder langfristig vertraglich abgesicherten Cashflows – und nicht auf kurzfristiger Nachfrage.

Das bedeutet nicht, dass Infrastruktur frei von Marktschwankungen ist – diese Vorstellung wäre zu kurz gegriffen.Wer das glaubt, wurde 2022 eines Besseren belehrt. Steigende Zinsen setzten auch Infrastrukturwerte unter Bewertungsdruck – weil lange Laufzeiten und hohe Diskontsätze nun einmal schlecht zusammenpassen. Die Frage ist also nicht, ob Stress wirkt, sondern wie. Während steigende Kosten in vielen Sektoren unmittelbar auf die Margen durchschlagen, zeigen sich die Effekte bei Infrastruktur häufig zeitversetzt: über regulatorische Anpassungen, über Bewertungen, über Diskontsätze. Die zugrunde liegende Ertragsbasis ist in vielen Fällen planbarer, auch wenn Bewertungen kurzfristig schwanken können.

Was die Zyklen lehren

Diese Beobachtung lässt sich über verschiedene Marktzyklen hinweg nachvollziehen – wobei die genauen Zahlen je nach Index und Berechnungsmethode variieren. Während der globalen Finanzkrise verzeichneten globale Infrastrukturindizes wie der MSCI World Infrastructure Rückgänge, die nennenswert geringer ausfielen als beim breiten MSCI World. In den ausgeprägten Zins- und Inflationsjahren 2022 und 2023 zeigte sich ein ähnliches, wenngleich weniger eindeutiges Bild. Entscheidender als der Vergleich einzelner Drawdowns ist der Blick auf die Ertragsseite: Während Eigenkapitalrenditen im Gesamtmarkt in Stressphasen häufig deutlich einbrechen, fallen die Rückgänge bei regulierten Versorgern und Infrastrukturgesellschaften strukturell moderater aus – weil die Erträge an Kapitalbasis und Regulierung gekoppelt sind, nicht an kurzfristige Nachfrageschwankungen.

Überträgt man dieses Muster auf ein mögliches Energieschock-Szenario rund um die Straße von Hormus, wird der Unterschied besonders deutlich. Steigende Energiepreise setzen große Teile des Marktes unter unmittelbaren Margendruck. Infrastruktur ist davon nicht entkoppelt – aber strukturell anders betroffen. In vielen regulierten Modellen können Kostensteigerungen über entsprechende Mechanismen weitergegeben werden, während die Verzinsung an die Kapitalbasis gekoppelt bleibt. Und in geopolitischen Stressphasen gewinnt Energie-, Netz- und Versorgungsinfrastruktur an strategischer Bedeutung – was regulatorische Stabilität tendenziell stärkt, nicht schwächt.

Kein Allwetter. Aber eine Wahl.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Infrastruktur pauschal als klassische Allwetteranlage zu verstehen ist. Zinsentwicklungen, regulatorische Rahmenbedingungen, unterschiedliche Geschäfts- und Ertragsmodelle und auch Liquiditätsaspekte börsennotierter Titel bleiben relevante Einflussfaktoren, die bewusst in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden sollten.

Was bleibt, ist eine Verschiebung der Risikodynamik, die in einem Umfeld zunehmender geopolitischer Fragmentierung, strukturell höherer Inflation und eingeschränkter geldpolitischer Flexibilität an Gewicht gewinnt: Im breiten Markt geraten Gewinne und Bewertungen oft gleichzeitig unter Druck. Bei Infrastruktur manifestiert sich Stress häufiger in Bewertungsanpassungen – weniger in einem strukturellen Einbruch der Erträge selbst.

Diversifikation entsteht dann weniger durch die Anzahl von Titeln oder Regionen. Sondern durch das Verständnis, wie unterschiedliche Ertragsstrukturen in verschiedenen Stressszenarien reagieren – und warum.