Versorger galten als langweilig. Dann kam die KI. Heute ist das Stromnetz strategische Infrastruktur – und NextEras Übernahme von Dominion der Beweis. Was Anleger wissen müssen.

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Ashburn, Virginia: ruhige Straßen, Einfamilienhäuser, kleine Einkaufszentren. Eine ganz gewöhnliche amerikanische Vorstadt, hinter deren Fassade gerade einer der wichtigsten Orte der Weltwirtschaft entsteht.



Dort stehen inzwischen Hunderte Rechenzentren, weitere sind bereits geplant. Tag und Nacht laufen Tausende Server, die einen großen Teil der digitalen Infrastruktur der USA antreiben. Hier zeigt sich, was viele Märkte noch immer unterschätzen: Die digitale Welt verschlingt Energie, und der Bedarf steigt deutlich schneller, als die meisten erwartet haben.

Egal ob in Ashburn, Peking, London oder Frankfurt am Main: Mit jeder neuen KI-Anwendung, jedem zusätzlichen Cloud-Dienst und jedem neuen Rechenzentrum steigt der Strombedarf weiter an. Jahrzehntelang galt Elektrizität als selbstverständlich verfügbar. Diese Gewissheit schwindet gerade.

Über Jahre war die Rollenverteilung an den Börsen klar. Wachstum kam aus dem Technologiesektor, Stromversorger standen für verlässliche Dividenden und regulierte Stabilität. Die Branche galt als defensiv und berechenbar, kein Terrain für Überraschungen. Dieses Bild löst sich gerade auf.

Luftaufnahme eines Wohngebiets mit einem Schwimmbad am Morgen. Vorort von Ashburn, Virginia. | Bildquelle: Imago Images / Depositphotos

Die geplante Übernahme von Dominion Energy durch NextEra Energy – auch wenn die Regulatoren noch ein Wort mitreden werden – ist dafür ein klares Signal. Denn Dominion ist nicht irgendein regionaler Versorger. Das Unternehmen kontrolliert große Teile der Strominfrastruktur in Nord-Virginia, jener Region, in der sich mittlerweile die höchste Rechenzentrumsdichte weltweit befindet.



Und dort, in diesem Streifen Nordamerikas, wird der eigentliche Engpass der nächsten Digitalisierungsphase greifbar: Es fehlt kein einziger Chip, es fehlt Strom.

Teilweise warten neue Rechenzentren inzwischen Jahre auf Netzanschlüsse, weil bestehende Stromnetze an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Das verändert die Rolle vieler Energieunternehmen grundlegend. Strom zu produzieren allein reicht nicht mehr. Die Kontrolle über die Netze wird entscheidend.

Strom erzeugen kann man heute an vielen Orten. Aber ohne ausreichend Leitungen und Übertragungskapazitäten kommt diese Energie oft gar nicht dort an, wo sie gebraucht wird. Für Rechenzentren zählt einzig die gesicherte Lieferfähigkeit – Strom auf Abruf, zu jeder Stunde, ohne Unterbrechung. Damit werden Stromnetze selbst zu einem strategischen Vermögenswert.

Für NextEra ist die Dominion-Übernahme deshalb kein gewöhnlicher Zusammenschluss – es geht um direkten Zugang zu einer der wichtigsten Wachstumsregionen der digitalen Wirtschaft. Ohne ausreichend Strom stockt das digitale Wachstum, und damit auf Dauer auch das reale.

Die Versorger, die Erzeugung, Netz und Anschlusskapazität unter einem Dach vereinen, werden zur eigentlichen Grundlage der digitalen Wirtschaft. Was lange als Dividendentitel galt, ist heute industrielle Infrastruktur. Diese Logik treibt die globale Konsolidierungswelle im Energiesektor an.

Auch in Europa wird das immer sichtbarer. Die angekündigte Übernahme des britischen Energieunternehmens Ovo durch Eon – auch wenn unter anderen Vorzeichen – zeigt, wie stark sich der Sektor verändert. Heute geht es um Netzkapazitäten, Versorgungssicherheit und die Frage, wie ein explosionsartig steigender Energiebedarf überhaupt noch bewältigt werden soll.

Und zur Wahrheit gehört: Europa dürfte dabei schlechter aufgestellt sein als die USA. Viele europäische Stromnetze sind schon heute stark ausgelastet. Gleichzeitig dauern Genehmigungen für neue Leitungen, Kraftwerke oder Netzausbauten oft viele Jahre. In den USA wird zumindest regional massiv investiert; in Europa treffen steigender Strombedarf, dichte Regulierung und zähe Infrastrukturprojekte aufeinander.

Für Europa könnte das teuer werden. Denn während die öffentliche Diskussion fast ausschließlich um Chips, Software und große Technologiekonzerne kreist, wächst im Hintergrund ein anderer Engpass deutlich schneller: der Strombedarf.

Die großen Technologieunternehmen haben das längst verstanden. Microsoft, Amazon, Google und Meta investieren inzwischen nicht mehr nur in Rechenzentren, sondern zunehmend direkt in Energieinfrastruktur, langfristige Stromlieferverträge und eigene Erzeugungskapazitäten. Denn ohne ausreichend Energie stößt selbst die digitale Wirtschaft irgendwann an Grenzen.

Regionen, die Netze und Energieversorgung langfristig gesichert haben, gewinnen massiv an Bedeutung. Regionen ohne diese Grundlagen riskieren, zur Wirtschaftsperipherie der nächsten Dekade zu werden. Die Märkte schauen auf Chips und Software. Dabei beginnt die nächste große Verschiebung an den Märkten nicht im Silicon Valley. Sondern bei den Versorgern vor Ort.

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