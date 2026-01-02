Sascha Hasterok von Wellington über den wahren Schlüssel zur Energiewende, weshalb Gasinfrastruktur auch künftig gefragt bleibt – und warum Datencenter keine gute Investition sind.

DAS INVESTMENT: Herr Hasterok, die Infrastruktur in Deutschland ist in weiten Teilen sehr veraltet und nun soll massiv investiert werden. Was erwarten Sie sich hiervon?

Sascha Hasterok: Wichtiger als die 500 Milliarden sind die regulatorischen Veränderungen. In den USA sehen wir seit dem Inflation Reduction Act 2021, dass Energieinfrastruktur viel schneller gebaut werden kann, mit weniger Genehmigungsverfahren. Das wird auch in Deutschland ein Schlüssel sein.

Können Sie das konkretisieren und ein Beispiel nennen?

Hasterok: Wenn Sie heute ein Gaskraftwerk bauen, dann ist das für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Strukturelle regulatorische Veränderungen und höhere Rendite-Möglichkeiten bringen in diesem Zusammenhang mehr als beispielsweise dreijährige Subventionen.

Die 500 Milliarden sind daher nur ein Startpunkt, nicht der Gesamtbedarf. Der Staat kann nur einen Anschub liefern. Die Energiewende gelingt nur, wenn private Unternehmen in die Lage versetzt werden, zu investieren. Das ist essenziell.

Welche Aufgaben kommen auf Privatunternehmen zu?

Hasterok: Wenn Sie sich zum Beispiel den Strommarkt anschauen: Die Netze werden im Großen und Ganzen von privaten Unternehmen betrieben. Dieser Betrieb bedeutet allerdings nicht nur, es an- und auszuschalten. Es geht auch um die Wartung und Weiterentwicklung dieser Netze. Es ist wichtig, dass gerade dieses private Kapital verfügbar ist, um Innovationen innerhalb der Netzinfrastruktur weiterzutreiben.

Die Politik erkennt nun die Notwendigkeit, diesen Bereich zu unterstützen. Der deutsche Staat will sich zum Beispiel an Tennet beteiligen, einem der größten europäischen Netzbetreiber. Der norwegische Staatsfonds hat sich an Tennet beteiligt im privaten Infrastrukturbereich.

Welche Rolle spielt Verteidigungsinfrastruktur in Ihrem Portfolio?

Hasterok: Verteidigungsinfrastruktur ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Wenn wir beispielsweise darüber sprechen, dass Straßen auch für Militärfahrzeuge geeignet sein sollten, lässt sich das theoretisch unter Verteidigung einordnen. Aber wir fokussieren uns im Kontext unseres Portfolios wirklich auf die Kerninfrastrukturthemen und versuchen nicht, auf irgendwelche Themen aufzuspringen, die gerade durch die Presse gehen. Wir überlegen: Was sind unsere langfristigen Trends, die wir sehen, und wo sind die langfristigen Chancen für unsere Unternehmen?

Zum Beispiel Gasinfrastruktur, da wir davon ausgehen, dass die Gasvolumina über die nächste Dekade steigen werden. Ähnliches gilt auf globaler Ebene für Atomkraft. Was aber eine große Rolle spielt, ist das Thema nationale Sicherheit – wie schaffen es Länder wie die USA, China oder auch die EU, energieunabhängig zu sein von anderen Ländern? Damit sind wir wieder beim Thema Netzausbau.

Das Thema Verteidigung ist daher für uns eher: Wie schaffen wir es, resilienter zu sein gegenüber Krisen und Risiken außerhalb von Europa, außerhalb Deutschlands oder auch außerhalb der USA?

Beziehen Sie Energieunabhängigkeit auf Deutschland oder auf Europa generell?

Hasterok: Deutschland kann man nicht als isolierte Insel betrachten. In Europa ist man aufeinander angewiesen. Wenn Solarstrom in Spanien produziert wird, sollte er auch nach Südfrankreich gelangen, wenn er da gebraucht wird. Griechenland fördert mit einem amerikanischen Unternehmen LNG-Gasvorkommen vor den griechischen Inseln – zur Energiesicherheit in Europa.

Es ist ein Zusammenspiel: In verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Möglichkeiten der Energieproduktion. Es geht darum, die Energie zu speichern und durch die Netze so zu verteilen, dass überall Strom fließt – auch wenn Sonne und Wind fehlen. Deshalb fokussieren wir uns nicht auf einzelne Länder, sondern auf Unternehmen, die in einem europäischen oder globalen Kontext profitieren.

Wird Infrastruktur in Zukunft anders geschützt werden müssen als bisher, zum Beispiel vor Angriffen?

Hasterok: Gerade im Kontext eines globalen Portfolios hat man natürlich alle Risiken im Blick. Dazu zählen nicht nur Angriffe, wie in der Ukraine, sondern auch der Klimawandel. Wenn Sie heute ein Kraftwerk bauen, müssen Sie sichergehen, dass das in 20 bis 30 Jahren auch noch funktioniert. Ein Wasserkraftwerk in einer Region, wo in 20 Jahren eine Dürre herrscht, wird irgendwann wertlos.

In unserem Investmentprozess überlegen wir daher: Wo sind Risiken, die wir einschätzen können? Baue ich in Kalifornien mit Waldbränden oder in Florida mit Hurricanes? Oder schaue ich in Regionen mit weniger Risiken? Das Ziel ist, dass diese langlebigen, physischen Vermögenswerte auch langlebig bleiben.

Über welche Vehikel investieren Sie in Infrastruktur?

Hasterok: Wir investieren am liquiden Aktienmarkt, also in börsennotierte Unternehmen. Im Vergleich zu Private Infrastructure sehen wir die gleiche Asset-Qualität. Aber: Über liquide Aktienbeteiligungen erhalten wir in der Regel deutlich günstigere Bewertungen.

Am Privatmarkt werden aktuell teilweise Aufschläge von 20 bis 70 Prozent des aktuellen Marktwerts gezahlt. Hier sehen wir gerade durch den hohen Investitionsbedarf im Private Infrastruktur-Segment, dass dies auch positive Effekte auf unsere liquiden Unternehmensbeteiligungen hat. Zum Beispiel durch Verkäufe einzelner Geschäftsfelder mit hohen Aufschlägen an genau diese Private-Markets-Anbieter. Davon profitieren am Ende unsere Anlegerinnen und Anleger.

Unter dem Strich schaffen wir somit die gleiche Asset-Qualität zu einem besseren Preis und mit besserer Liquidität. Wir können jederzeit unsere Position veräußern und neue Ideen aufnehmen. So können wir für Kunden das Kapital flexibel in die nächste Idee investieren.

Wie sieht Ihr Investmentprozess aus?

Hasterok: Wir sind ein klassischer Pure Player und investieren ausschließlich in Basisinfrastruktur: Gasnetze, Stromnetze, Mautstraßen, Flughäfen. Und nur in regulierte Märkte. Das heißt, die Unternehmen sind durch Verträge mit Staaten oder durch langfristige Regulatorik gebunden.

Das bietet den Vorteil langfristiger Planbarkeit und klarer Cashflows. Wenn Sie wissen, Sie dürfen 6 bis 7 Prozent pro Jahr verdienen, ist das anders, als wenn Sie wie in den USA unreguliert sind und von politischen Entscheidungen abhängig – wie wir es bei Trump mit den wegfallenden Steuergutschriften für einige erneuerbaren Energien gesehen haben.

Wir versuchen unser Portfolio unabhängig von Konjunktur oder Rohstoffzyklen zu gestalten. Deshalb investieren wir nicht in Energie-Produzenten, sondern in Midstream-Unternehmen. Ein Beispiel dafür sind Unternehmen, die vom Durchlauf von Gas profitieren – relativ unabhängig vom Gaspreis. Wir vermeiden auch den Bausektor, der sehr konjunkturanfällig ist. Das Portfolio soll defensiv aufgestellt sein und trotzdem langfristig eine starke Performance liefern.

Investieren Sie auch in digitale Infrastruktur?

Hasterok: Wir investieren aktuell nicht in reine Datencenter-Anbieter. Ein Datencenter kostet viel Geld im Aufbau und Betrieb. Wir sind nicht überzeugt, dass man damit mittelfristig im Kontext unseres Portfolioansatzes Geld verdienen kann. Man weiß heute auch nicht, wer der Gewinner im Rennen um KI sein wird.

Ich vergleiche es mit dem Goldrausch im 18. Jahrhundert. Langfristig erfolgreich wurden nicht die Goldschürfer, sondern die, die Jeanshosen oder Schaufeln verkauft haben – also die Infrastruktur bereitgestellt haben. Was wir sicher wissen: Egal wer das Datencenter betreibt, der Strom wird gebraucht.

Deshalb fokussieren wir uns auf 5G-Netze, Netzausbau, Netztower-Betreiber. Die haben teilweise ein starkes Monopol. Je mehr Daten verwendet werden, desto mehr verdienen diese Unternehmen. Das sind Unternehmen aus Großbritannien, Nordamerika, aber auch Südkorea und Japan.

Und wie sieht es mit Stromherstellern aus?

Hasterok: Die spielen eine große Rolle. Bei unserem Portfolio geht es zu circa 65 Prozent um Versorger, also klassische Utilities, die vor allem im Netzausbau unterwegs sind, aber auch Gaswerke oder Atomkraft betreiben.

Ein wichtiger Punkt, der unterschätzt wird: Es geht nicht nur um Ausbau, sondern vor allem um Flexibilität und Stromspeicherung. Es wird nicht immer Wind- oder Solarstrom produziert. Dieses Zusammenspiel ist entscheidend. Im Moment macht das Teuerste den Preis. Mit mehr Flexibilität gibt es auch die Möglichkeit, von negativen Strompreisen und Stromspeichern zu profitieren.

Wie sehen Sie das Thema Eltif 2.0 in diesem Zusammenhang?

Hasterok: Wir haben noch wenig Erfahrung mit Eltif 2.0. Wir wollen erstmal schauen, wie es vom Markt angenommen wird. Die Frage ist: Wird das, was beworben wird, auch in Assets umgemünzt? Und: Ist der Unterschied auf Performance-Ebene so groß, dass sich ein Wechsel in den Private-Bereich lohnt? Ist die Illiquiditätsprämie so groß? Wenn man sich unsere langfristigen Performance-Zahlen anschaut, sieht man, dass es aus Performance-Gründen nicht unbedingt notwendig ist, in den Bereich Private Infrastruktur zu gehen.