Thilo Wolf verließ BNY Mellon und geht zur Commerzbank - das war eine der meistgelesenen Personalmeldungen des vergangenen Jahres auf DAS INVESTMENT. Einer der größten Vermögensverwalter der Welt agiert seit nun gut einem Jahr ohne Deutschland-Chef. Und daran werde sich auch auf absehbare Zeit nichts ändern: Er habe nicht vor, die Position neu zu besetzen, erklärt Sasha Evers im großen Interview. „Denn wie heißt es so schön: Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren.“ Evers ist seit 24 Jahren bei BNY Mellon und als Head of Europe ex UK für das Europa-Geschäft mit Ausnahme von Großbritannien zuständig. Wie managt man so viele Märkte? Und konzentriert man sich weiter auf das institutionelle Geschäft oder liegt das New Business eher woanders? Es wurde ein ausführliches Gespräch über die Bedeutung der eigenen Größe, das Fehlen von Flaggschiffprodukten, den Markt der Vermittler und die eine Sache, die Evers früher unterschätzt hat. DAS INVESTMENT: Herr Evers,...

DAS INVESTMENT: Herr Evers, Sie sind seit 24 Jahren bei BNY Mellon. Sie haben im Büro in Madrid angefangen, mittlerweile sind Sie von dort aus für ganz Kontinentaleuropa zuständig. Wie kann man denn so viele Länder allein steuern, noch dazu so unterschiedliche?

Sasha Evers: Das Büro in Madrid ist eine unserer Drehscheiben für Kontinentaleuropa, gemeinsam mit unseren anderen Büros in Paris, Mailand, Frankfurt, Zürich und Amsterdam. Ich bin zwar für alle Büros verantwortlich, aber jeder Standort hat lokale Manager, mit denen ich gemeinsam Strategien definiere und über die Entwicklung unserer Präsenz in den jeweiligen Märkten entscheide.

Evers: Deutschland ist der Motor der EU. Deshalb ist es für uns natürlich ein strategischer Kernmarkt. BNY Mellon ist bereits seit 50 Jahren in Deutschland vertreten. Wir möchten die Präsenz als Vermögensverwalter in diesem Markt weiter ausbauen. An einigen Drehkreuzen wie Frankfurt und München sind wir bereits gut vertreten. Aber wir wollen weiter in die Regionen vorstoßen und die regionalen Genossenschaftsbanken und Sparkassen stärker erschließen. Das steht ganz oben auf unserer Agenda.

Ist Deutschland ein komplizierter Markt, weil er so fragmentiert ist?

Evers: Deutschland ist stärker fragmentiert als etwa Spanien oder Frankreich, wo es eine stärkere Bankenkonsolidierung gibt. In Frankreich oder Spanien ist die Finanzindustrie stark zentralisiert in den jeweiligen Metropolen Paris und Madrid. In Deutschland gibt es dagegen viele regionale Sparkassen und Genossenschaftsbanken und dann noch einige nationale Akteure.

Was bedeutet das konkret für Sie?

Evers: Das bedeutet, dass wir effizient vorgehen müssen, um den gesamten Markt abzudecken. Im Moment haben wir zwei Vertriebsmitarbeiter, plus einen Kundenbetreuer, der die bestehenden Kunden betreut und den Vertrieb auch beim Aufbau neuer Kontakte unterstützt.

Sie haben also zweieinhalb Menschen im Vertrieb. Damit zählen Sie nicht gerade zu den Größten am Markt, um es mal so zu formulieren.

Evers: Das stimmt. Wir sind nach geografischen Gesichtspunkten aufgeteilt. Einer der engagierten Vertriebsmitarbeiter ist für Norddeutschland zuständig, der andere für den Süden des Landes.

Sie sagen, der deutsche Markt ist enorm wichtig und kompliziert. Und doch trennten Sie sich im vergangenen Jahr von Thilo Wolf, Ihrem ehemaligen und gut vernetzten Deutschland-Chef. Wie geht das zusammen?

Evers: Unser Team in Deutschland hat eine lokale Führung. Wir haben zwei leitende Vertriebsmitarbeiter, Peter Peterburs und Fabian Link. Fabian ist schon lange im Unternehmen. Er kennt die Kultur und alle Geschäftsabläufe sehr gut und besitzt zudem umfassendes Wissen über die Entstehung und Entwicklung unserer jeweiligen Kundenbeziehungen. Peter ist seit etwas mehr als einem Jahr an Bord und hat sehr viel Erfahrung im Vertrieb.

Das beantwortet nicht die Frage, warum Sie keinen Länderchef haben.

Evers: Peter und Fabian leiten das Geschäft vor Ort. Meine Aufgabe ist es mit ihnen gemeinsam Strategien zu entwickeln, aber die beiden setzen diese dann vor Ort um. In dieser Konstellation arbeiten wir gut zusammen. Deshalb habe ich nicht vor, die Position des Deutschland-Chefs neu zu besetzen. Denn wie heißt es so schön: Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren.

Wie groß ist das deutsche Asset-Management-Team von BNY Mellon?

Evers: Insgesamt sind wir sieben Leute, von denen jeder eine klare Aufgabe hat. Peter und Fabian leiten gemeinsam den Vertrieb. Sanjana Burger ist von Frankfurt aus für das Marketing im DACH-Raum verantwortlich. Sie hat zuvor bereits europäische Marketingteams bei anderen Vermögensverwaltern geleitet und ist somit sehr erfahren.

Kommen wir auf Ihre Produktpalette zu sprechen. Flossbach von Storch hat den Multiple Opportunities, Lupus Alpha den bekannten Nebenwerte-Fonds Smaller German Champions. Und BNY Mellon? Da muss ich zugegeben erst einmal grübeln. Welches Produkt aus Ihrem Haus ist Ihr Flaggschiff?

Evers: Wir sind ein 2 Billionen US-Dollar schwerer globaler Vermögensverwalter. Es ist ganz normal, dass Asset Manager dieser Größe nicht mit einem Flaggschiff-Produkt in Verbindung gebracht werden. Wir bieten unseren Kunden über unsere angeschlossenen Investment Manager eine große Bandbreite an Lösungen.

Zum Beispiel?

Evers: Insight verwaltet den Großteil unserer festverzinslichen Strategien. Newton ist ein Spezialist für Multi Asset und Aktienrenditen. Walter Scott fokussiert sich auf Qualitätsaktien. Dreyfus ist für das Cash-Management zuständig und Mellon ist unser Indexspezialist. Mit jedem unserer Affiliates bieten wir Lösungen für verschiedene Anlageklassen.

Konzentrieren Sie sich nur noch auf das institutionelle Geschäft oder wollen Sie eher neues Business generieren?

Evers: Wir sind zweifelsohne ein wichtiger Akteur im institutionellen Geschäft. Wir bauen zudem unser Intermediärgeschäft weiter aus.

Wie spiegelt sich das bei den Assets under Management wider?

Evers: Ich würde sagen, derzeit sind beide Sparten recht gleich verteilt. Aber natürlich wächst das Vermittlergeschäft auf globaler Ebene schneller als der institutionelle Bereich. Insofern ist es wahrscheinlich, dass der Vermittlermarkt in Zukunft strukturell gesehen der größere Wachstumstreiber ist.

Das Geschäft mit den Instis wird also unwichtiger?

Evers: Nein. Leistungsorientierte Pensionspläne stellen sowohl in Deutschland als auch weltweit immer noch riesige Vermögenspools dar. Allerdings wird das Wachstum der Rentenfonds in den nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich eher von beitragsorientierten Rentenfonds getragen werden.

Sie sagten, bei den Vermittlern bleibt mehr hängen. Der Ertrag ist dort also größer. Können Sie die Größenordnungen nennen?

Evers: Es gibt nicht die eine Zahl, das hängt von der jeweiligen Strategie ab. Bei institutionellen Anlegern gilt zudem: Je größer das Volumen, desto niedriger sind die Gebühren. Über den Daumen gepeilt würde ich sagen, sind die Gebühren bei Vermittlern 50 bis 100 Prozent höher als bei institutionellen Kunden.

Welche Produkte oder Strategien hängen Sie denn 2024 ins Schaufenster?

Evers: Wir sehen eine große potenzielle Nachfrage nach aktiven festverzinslichen Strategien, da diese den Anlegern jetzt attraktive Renditen bieten und wir uns unseres Erachtens dem Höchststand der Zinsen nähern. Wir sehen auch ein Interesse der Anleger an Qualitätsaktien, also an Titeln von Unternehmen mit starken Bilanzen, niedriger Verschuldung und hohen Wachstumsraten. Das ist die Art von Aktien, auf die sich unser in Edinburgh ansässiger Investmentmanager Walter Scott konzentriert.

Viele Asset Manager setzen auf Anleihen-Fonds. Womit heben Sie sich ab?

Evers: Wir sehen eine Nachfrage für unsere aktiven festverzinslichen Strategien, die von unserem Anleihespezialisten Insight verwaltet werden. Dazu gehören Kreditstrategien wie unsere globale Investment-Grade-Kreditstrategie, aber auch spezialisierte festverzinsliche Anlagen wie unser US-Kommunalanleihenfonds. US-Kommunalanleihen sind für europäische Anleger eine relativ unbekannte Anlageklasse, aber dieser 4-Billionen-Dollar-Markt bietet beträchtliche Chancen.

Wie haben Sie sich diesen Vorsprung erarbeitet?

Evers: Wir waren der erste Manager, der einen Fonds mit Schwerpunkt auf kommunalen Anleihen auf den europäischen Markt brachte. Das war im Jahr 2017.

Und eine Milliarden-Nische …

Evers: Für europäische Anleger ist es eine Nischen-Anlageklasse. Aber es ist klar, dass diese Anlageklasse interessant für Versicherungsgesellschaften ist, insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen durch Solvency II. Die Renditen sind ähnlich wie bei US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihen oder diesen sogar überlegen, zugleich sind die Ausfallraten geringer und die Erholungsraten höher. Es handelt sich um eine Anlageklasse, die Anlegern die Möglichkeit bietet, ihr Engagement in US-amerikanischen Investment-Grade-Krediten oder Staatsanleihen zu diversifizieren.

Dass Anleihen überhaupt wieder ein Thema sind, liegt auch an der Zinswende in den vergangenen 18 Monaten. Ist es für BNY Mellon nun einfacher oder schwerer als damals?

Evers: Diese Phase rasch steigender Zinsen war für alle Anleger, die in festverzinslichen Wertpapieren investiert sind, eine Herausforderung. Jetzt, da die Zinssätze unserer Ansicht nach wahrscheinlich ihren Höhepunkt in diesem Konjunkturzyklus erreicht haben, bieten sich den Anlegern an den Rentenmärkten zahlreiche Möglichkeiten. Die nächste Phase des Konjunkturzyklus wird unserer Meinung nach für Anleiheinvestoren und damit auch für Fixed-Income-Manager wie uns positiver ausfallen.

Mit Anleihen kann man wieder auskömmliches Geld verdienen, Aktien legten 2023 in der Breite zu, Rohstoffe liefern Rendite – Multi-Asset-Fondsmanager können sich nun wieder richtig austoben. Und dennoch verzeichnet die Sparte hierzulande signifikante Abflüsse. Bei Ihnen auch?

Evers: Ja, wir haben Abflüsse im Multi-Asset-Segment in Gesamteuropa gesehen. Das ist keineswegs nur auf Deutschland beschränkt.

Ist das nicht verrückt?

Evers: Ich bin überzeugt davon, dass aktiv gemanagte Multi-Asset-Fonds bessere Zeiten vor sich haben. Denn wie Sie bereits sagten: Es gibt nun viel mehr Möglichkeiten, Alpha zu generieren als in einer langen Periode extrem niedriger Zinssätze.

Sie klingen angesichts milliardenschwerer Abflüsse im Markt recht entspannt.

Evers: Ich bleibe dabei: Das gegenwärtige Umfeld ist eine große Chance für Multi-Asset-Manager. Erst vor rund einem Jahr haben wir in Großbritannien eine Reihe von Multi-Asset-Fonds mit dem Namen Future Legacy auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um Fonds mit unterschiedlichen Risikoprofilen, die ein breiteres Spektrum von Anlegern ansprechen, von Berufsanfängern bis hin zu Personen, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Der Start verlief erfolgreich und wir bleiben weiterhin aktiv bei der Entwicklung von Multi-Asset-Fonds.

Eine PwC-Studie prognostiziert, dass jeder sechste Vermögensverwalter bis 2027 verschwinden wird. Die Profiteure könnten die großen Manager wie Sie sein. Sind Übernahmen ein Thema für BNY Mellon?

Evers: Man sollte Akquisitionen nie ausschließen. Wir haben ja selbst Erfahrung mit erfolgreichen Akquisitionen, wie Insight, Newton und Walter Scott zeigen. Wir konzentrieren uns derzeit aber auf organisches Wachstum.

Sie haben einen Blick auf das Anlageverhalten in vielen europäischen Ländern. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede stellen Sie mit Blick auf Deutschland fest?

Evers: Deutschland ist nach wie vor stärker auf Aktien fokussiert, während Italien, Spanien und Frankreich traditionell etwas stärker auf Anleihen ausgerichtet sind. Aber auch hier wächst das Interesse an festverzinslichen Wertpapieren. Zudem haben auch institutionelle Anleger in Deutschland in erheblichem Umfang Kapital in alternative Anlagen investiert, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend langfristig fortsetzen wird.

Dann dürften Eltifs für Sie doch recht interessant sein, oder?

Evers: Derzeit gibt es noch keine Pläne für den Start eigener Eltifs, aber wir schauen uns die Entwicklungen sehr interessiert an. Wir erwarten, dass viele der vermögenden Privatanleger ihr derzeit geringes Engagement in alternativen Anlagen ausbauen werden.

Das klang jetzt insgesamt recht positiv. Aber es gibt doch sicherlich auch Themen, die Ihnen Kopfzerbrechen bereiten. Was sind die größten Herausforderungen für BNY Mellon?

Evers: Das sind im Großen und Ganzen die gleichen Dinge, mit denen viele Asset Manager konfrontiert sind. Wir sind mit 2 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen jedoch in einer privilegierten Position in Bezug auf Größe und Umfang, wenn man uns mit einigen unserer kleineren und mittelgroßen Wettbewerber vergleicht. Die Branche ist mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, sowohl auf der Kosten- als auch auf der Margenseite. Auf der Kostenseite haben wir es mit einer zunehmenden Regulierung und dem Druck zu tun, der mit der Unterstützung globaler Vertriebsnetze verbunden ist. Auf der Margenseite gibt es in vielen Bereichen ein Überangebot, die Zunahme passiver Anlagen, die eine besondere Herausforderung für aktive Manager darstellen, und Druck auf die Gebühren. Da wir eine globale Größe haben, sind wir in einer privilegierten Position, um diese Herausforderungen zu meistern.

Es geht also um Größe?

Evers: Oh ja. Groß zu sein ist wichtig, aber es ist bei Weitem nicht der einzige Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, wonach in Europa im Jahr 2022 nur etwa 10 Prozent der neu aufgelegten Fonds die Schwelle von 100 Millionen Euro erreichten. Das zeigt, wie schwer es geworden ist, das Wachstum neu aufgelegter Fonds zu skalieren. Eine globale Vertriebspräsenz, mit der Vermögensverwalter auf die Betreuung von Kunden in einem breiten geografischen Spektrum zurückgreifen können und mit der sie in ihren Märkten in der Breite gut vertreten sind, ist eindeutig ein wichtiger Vorteil.

Wir haben also schon zu viele Fonds.

Evers: Bestimmte Teile des Fondsmarktes sind in Bezug auf das Fondsangebot sicherlich gesättigt. Innovationen sind eine Möglichkeit, das eigene Angebot abzuheben. Diese müssen aber auf einen echten Kundenbedarf ausgerichtet sein. Innovation um der Neuheit willen, ohne ein Problem zu lösen, ist wertlos.

Da wir schon über Innovationen sprechen: Wie blicken Sie auf Technologien wie Blockchain, Tokenisierung und Künstliche Intelligenz?

Evers: Wir beschäftigen uns intensiv mit all diesen Dingen. Künstliche Intelligenz wird sich im Laufe der Zeit stark auf die Vermögensverwaltung auswirken, so wie sie auch in vielen anderen Branchen einen tiefgreifenden Wandel bewirken wird. Tokenisierung und Blockchain sind bereits in der Erprobungsphase und werden erhebliche Auswirkungen haben insbesondere auf die Art und Weise, wie Investmentfonds gehandelt und abgewickelt werden.

Aber noch ist die Technologie nicht da. Woran hapert es?

Evers: Es braucht die wichtigen Akteure der Branche, um ein funktionierendes Ökosystem zu erschaffen. Dafür muss die gesamte Infrastruktur verändert und erneuert werden. Da drückt man nicht einfach auf einen Schalter und alles läuft. Das ist ein komplexes Thema, das Zeit benötigt.

Werden wir Fonds auf der Blockchain im großen Stil noch dieses Jahrzehnt sehen?

Evers: Ja, da bin ich mir sehr sicher.

Die Branche beschäftigt auch der War of Talents. Wie sieht es bei Ihnen aus, kann BNY Mellon im Kampf um Talente mithalten?

Evers: Wie sagte Warren Buffett so treffend: Man sieht erst, wenn die Ebbe kommt, wer die ganze Zeit über ohne Badehose geschwommen ist. So ist es auch bei Talenten. In schwierigen Zeiten zeigt sich, wer die wahren Leistungsträger sind. Um die wenigen Talente buhlen nun alle, natürlich auch wir.

Sie sind nun seit 24 Jahren bei BNY Mellon. Was hätten Sie gerne an Ihrem ersten Tag gewusst?

Evers: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber mir war damals nicht bewusst, was für eine enorme Bedeutung die Investmentbranche für die Gesellschaft hat. Wir verwalten einen riesigen Teil des weltweiten Vermögens und haben dadurch die Position, die Gesellschaft erheblich zu beeinflussen. Das sehen wir bei den Themen Umwelt, Gesellschaft und guter Unternehmensführung (englische Abkürzung: ESG). Das sehen wir bei den Pensionsfonds für die Altersvorsorge. Am Anfang meiner Karriere habe ich diese Auswirkungen unterschätzt, heute bin ich mir darüber durchaus bewusst.