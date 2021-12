Redaktion 13.11.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Kommunikation für die Massen

Eine chinesische Trägerrakete vom Typ Langer Marsch startet in Xichang und bringt einen Telekommuniktions-Satelliten ins All. Der Satellit gehört zu Chinas neuem Mobil-Kommunikationssystem für Nutzer in China und Umgebung, dem Nahen Osten und Afrika sowie einem Großteil der Regionen Pazifik und Indischer Ozean.