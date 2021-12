Sauber bleiben mit Ökoworld-Wasserfonds

Die Fondsgesellschaft Ökoworld Lux hat einen neuen Wasserfonds aufgelegt. Ins Portfolio kommen Unternehmen, die Technologien entwickeln, um die natürlichen Ressourcen an sauberem Wasser zu erhalten und Wasser effizienter nutzen zu können. Fondsmanager ist Florian Sommer von Fortis.Der Fonds wurde in Luxemburg unter dem Namen „Water for Life“ aufgelegt. Er ist der siebte Nachhaltigkeitsfonds der Ökoworld in Deutschland. Für die Offerten der Gesellschaft werden die Unternehmen im Anlageuniversum danach untersucht, ob sie ökologisch und sozial nachhaltig wirtschaften.Nach Unternehmensangaben ist in den nächsten vier Wochen mit der Vertriebszulassung des Fonds in Deutschland zu rechnen. Die Höhe der Gebühren ist noch nicht bekannt.