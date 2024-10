Wenn wir über den Übergang zu einer CO2-armen Zukunft sprechen, müssen wir auch über die Rolle des Staates und der Regulierung sprechen. Die weltweiten öffentlichen Ausgaben zur Förderung sauberer Energien und der Kohlenstoffabscheidung sind im Jahr 2022 um mehr als 500 Milliarden US-Dollar gestiegen, da immer mehr Länder neue politische Maßnahmen ergriffen und Subventionen eingeführt haben (Quelle: Internationale Energieagentur, „Global government spending on clean energy transitions rises to USD 1.2 trillion since the start of the pandemic, spurred by energy security concerns“, Dezember 2022).

„Die Politik kann eine starke Kraft sein, um grüne Innovationen voranzutreiben, sowohl kurz- als auch langfristig“, sagt Christoph Beuttler, Chief Climate Policy Officer bei Climeworks, einem Schweizer Start-up, das mit seinen Anlagen CO2 aus der Luft saugt und dauerhaft speichert. Climeworks, dessen erste kommerzielle Anlage 2017 in Hinwil (Schweiz) in Betrieb ging, holt das CO2 direkt aus der Atmosphäre und nicht aus den Industrieschornsteinen, wo die meisten Projekte zur Kohlenstoffabscheidung ansetzen.

Mit Klimazielen ebnen Regierungen Clean-Energy-Innovationen den Weg

Die DAC+S-Technologie (Direct Air Capture & Storage) des Unternehmens arbeitet mit Ventilatoren, die die Umgebungsluft in riesige Boxen von der Größe eines Schiffscontainers saugen. Im Inneren wird das CO2 herausgefiltert. Wenn die Filter gesättigt sind, verschließt das System die Boxen und trennt sie von der Außenluft. Dann wird das Gas durch Erhöhung der Temperatur mithilfe von erneuerbarer Energie wieder freigesetzt und in Wasser gelöst. Zur Speicherung des Gases wird das Wasser tief in die Erde gepumpt.

Für Beuttler ist staatliche Unterstützung entscheidend für die Zukunft von DAC-Technologien, die der Weltklimarat der Vereinten Nationen als notwendig erachtet, um die globalen Klimaziele zu erreichen. Er sieht die Regierungen in der Verantwortung, Standards für die Überwachung und Berichterstattung über die CO2-Entfernung sowie für die Quantifizierung der Ergebnisse zu entwickeln.

Im Wege der Regulierung können für Unternehmen und andere Akteure Mindeststandards zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen festgelegt werden, um sicherzustellen, dass für alle Sektoren dieselben Spielregeln für die Erreichung messbarer Ziele gelten. Durch wirtschaftliche Anreize wie Steuererleichterungen und direkte Subventionen bekommen Start-ups die Chance, in den Markt einzutreten, bestehende Unternehmen können in Clean-Energy-Technologien investieren und bei Unternehmen und Privatpersonen werden positive Verhaltensänderungen angestoßen.

Regierungen können auch die Forschung und Entwicklung unterstützen oder sich daran beteiligen, um die Wissenschaft im Bereich saubere Energie und CO2-Reduzierung voranzubringen. Die Forschung auf dem Gebiet der Klimamodellierung, Materialwissenschaft usw. unterstützt Durchbrüche bei sauberer Energie, Batterien, Kohlenstoffabscheidung und anderen Technologien, die für die Abschwächung der schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels entscheidend sind.

Neue Finanzierungsmöglichkeiten für eine neue Branche

Wir können von der bestehenden Gesetzgebung und ihrer Wirkung auf das Innovationsgeschehen lernen, um künftige politische Maßnahmen zu entwickeln und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was funktioniert und was verbessert werden muss. Beispielsweise konkurrieren in puncto Investitionsförderung die Steuererleichterungen des US Inflation Reduction Act (IRA) aus dem Jahr 2022 mit den EU-Subventionen für Cleantech.

Die Anreize des 375 Milliarden US-Dollar schweren IRA sind so attraktiv, dass sich Cleantech-Unternehmen von außerhalb der USA in dem Land niedergelassen haben. Etliche europäische Unternehmen, die in den Bereichen Solarenergie, Windkraft, Batterien, Kohlenstoffabscheidung und CO2-Entfernung tätig sind, finden den IRA für die Entwicklung neuer Projekte in den USA attraktiver als die Anreize der EU, die komplizierter sind und bei denen sich der Nutzeneffekt viel langsamer einstellt. Erschwerend kommt hinzu, dass es den einzelnen europäischen Ländern obliegt, Regeln für staatliche Investitionen in neue Projekte aufzustellen. Obwohl beispielsweise der EU Sustainable Finance Action Plan Finanzmittel für nachhaltigere Infrastrukturprojekte vorsieht, bleibt es häufig den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten überlassen, die Mittelzuweisungen und den Zeitplan festzulegen – damit sind Bürokratie und Barrieren verbunden, die die Entwicklung bremsen.

Durch den IRA wurden die bestehenden US-Steuergutschriften für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung deutlich erhöht. Die Gutschrift für die Abscheidung und Nutzung oder Speicherung von Kohlendioxid (CO2) aus industriellen Prozessen wurde von 50 auf 85 US-Dollar pro Tonne angehoben. Für CO2, das durch direkte Abscheidung aus der Atmosphäre (DAC) gewonnen wird, hat sich die Gutschrift mehr als verdreifacht und beträgt nun 180 US-Dollar pro Tonne (Quelle: Clean Air Task Force, „The Inflation Reduction Act creates a whole new market for carbon capture“, August 2022).

Mit dem 2021 verabschiedeten Bipartisan Infrastructure Law wurden 3,7 Milliarden US-Dollar für vier regionale DAC-Hubs zur Verfügung gestellt, von denen jeder mindestens 1 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre abscheidet und dauerhaft speichert (Quelle: US-Energieministerium, „Biden-Harris Administration Announces $3.7 Billion to Kick-Start America’s Carbon Dioxide Removal Industry“, Dezember 2022). Dieses Programm stellt eine massive Investition in DAC dar und schafft neue Möglichkeiten für Unternehmen wie Climeworks, dessen erste kommerzielle Anlage 2017 in Hinwil in der Schweiz in Betrieb ging und CO2 direkt aus der Atmosphäre und nicht aus den Industrieschornsteinen holt, wo die meisten Projekte zur Kohlenstoffabscheidung ansetzen.

DAC-Technologie: CO2-Verpressung in Island

Die DAC+S-Technologie (Direct Air Capture & Storage) des Unternehmens arbeitet mit Ventilatoren, die die Umgebungsluft in riesige Boxen von der Größe eines Schiffscontainers saugen. Im Inneren wird das CO2 herausgefiltert. Wenn die Filter gesättigt sind, verschließt das System die Boxen und trennt sie von der Außenluft. Dann wird das Gas durch Erhöhung der Temperatur mithilfe von erneuerbarer Energie wieder freigesetzt und in Wasser gelöst. Zur Speicherung des Gases wird das Wasser tief in die Erde gepumpt.

Für die Speicherung des CO2 arbeitet Climeworks mit Carbfix auf Island zusammen, wo sich seine beiden größten Anlagen befinden. „Das Unternehmen injiziert unser CO2 in das isländische Basaltgestein, wo es mineralisiert und für Tausende von Jahren sicher gespeichert wird“, erklärt Beuttler. „Der Prozess ist vollständig mess- und überprüfbar, sodass wir und unsere Kunden genau angeben können, wie viele Tonnen CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt wurden.“

Climeworks expandiert in den USA im Rahmen des Programms Regional Direct Air Capture Hubs. Das US-Energieministerium wählte das Unternehmen für die Entwicklung von drei DAC-Anlagen in Louisiana, Kalifornien und North Dakota aus.

Für Beuttler ist die staatliche Unterstützung entscheidend für die Zukunft von DAC-Technologien, die der Weltklimarat der Vereinten Nationen als notwendig erachtet, um die globalen Klimaziele zu erreichen (Quelle: McKinsey & Co., „Now the IPCC has recognized that carbon removals are critical to addressing climate change, it’s time to act“, Juni 2022). Er sieht die Regierungen in der Verantwortung, Standards für die Überwachung und Berichterstattung über die CO2-Entfernung sowie für die Quantifizierung der Ergebnisse zu entwickeln.

Regierungen können Schub für Energiewende geben

Wie der IRA zeigt, können Regierungen auch Märkte für Technologien und Dienstleistungen wie DAC schaffen, die für die Eindämmung des Klimawandels unerlässlich sind. „Die öffentliche Hand ist von entscheidender Bedeutung für den Aufbau von Märkten für die Kohlendioxidabscheidung (CDR), damit die Industrie auf die Mengen kommt, die laut Klimawissenschaft notwendig sind“, sagt Beuttler. „Um unvermeidbare oder historische Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts zu neutralisieren, muss das Volumen der Kohlenstoffabscheidung auf mehrere Milliarden Tonnen pro Jahr erhöht werden. Dadurch werden ein Markt und eine Industrie entstehen, die Billionen US-Dollar schwer sein werden.“

Bei einigen dieser Technologien könnte die Skalierbarkeit ein Problem sein, aber wenn viele verschiedene Lösungen zusammengeführt werden, einschließlich der CO2-Märkte, könnte dies der Energiewende einen echten Schub geben (Quelle: Internationale Energieagentur, „Unlocking the potential of direct air capture: Is scaling up through carbon markets possible?“, Mai 2023).