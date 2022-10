Umfrage Vermögensverwalter wollen mehr Geld in saubere Energien stecken

92 Prozent der Vermögensverwalter gehen davon aus, ihr Engagement in sauberen Energien in den nächsten zwölf Monaten auszubauen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Asset Managers Han-ETF unter 50 Gesellschaften hervor. Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Notwendigkeit, die Abhängigkeit von russischen Brennstoffen zu verringern, scheinen Anleger in alternative Energiequellen investieren zu wollen. Dies wird laut Han-ETF auch durch die Tatsache bestätigt, dass 88 Prozent der Befragten angeben, in letzter Zeit in Kernenergie- oder Uran-Fonds investiert zu haben.

„Kernenergie zählt zwar nicht zu den erneuerbaren Energien, wird aber aufgrund der relativ geringen Kohlenstoffemissionen zunehmend als sauber angesehen. Unter anderem hat das EU-Parlament im Juli dafür gestimmt, Kernenergie als „grün“ einzustufen, um damit einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu Net-Zero zu leisten. Der Krieg in der Ukraine hat das grüne Narrativ rund um Kernenergie weitgehend verändert und ein erhebliches Anlegerinteresse geweckt“, erklären Han-ETF-Experten in einer aktuellen Mitteilung.