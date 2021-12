Sauren Dach-Hedgefonds feiert Jubiläum

Das Portfolio des Sauren Global Hedgefonds Opportunities (WKN: 532144) wird von Fondsmanager Eckhard Sauren bewusst konzentriert gehalten. So erzielte er einen Wertzuwachs in Höhe von 10,0 Prozent (1,9 Prozent pro Jahr) seit Auflegung vor fünf Jahren.Im gleichen Zeitraum verzeichnet der HFRX Global Hedge Fund Index einen Verlust von 16,1 Prozent. „Der Mehrwert in Höhe von 26,1 Prozentpunkten in fünf Jahren belegt, dass unsere personenbezogene Investmentphilosophie auch im Alternativen Bereich hervorragend funktioniert“, so Eckhard Sauren. Heißt frei übersetzt: Auch bei Hedgefonds schlagen gute Köpfe nachhaltig den Markt.Ähnlich erfolgreich wie der Sauren-Fonds mit einer Rendite von 2,0 Prozent ist der HI Varengold CTA Hedge (siehe Tabelle, WKN: 532138) der Hamburger Investmentbank Varengold. Sein Vorteil: In der Lehman-Krise (Zeitraum Juli 2007 bis März 2009) stemmte er sich gegen die Verluste der anderen Finanzmärkte und erzielte ein Plus von 18,6 Prozent.