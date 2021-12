Sauren erweitert Vorstandsriege

Bernd Rothenhöfer (41) ist neues Vorstandsmitglied der Kölner Fondsgesellschaft Sauren. Er verantwortet seit 2005 den institutionellen Vertrieb des Unternehmens. Außerdem ist er Dozent an der staatlichen Berufsakademie in Mosbach und Referent für das Seminar „Basiswissen Fondsmanagement“ der IIR Deutschland in Sulzbach.Der Diplom Betriebswirt (BA) und diplomierte Bankbetriebswirt (ADG) war zuvor für verschiedene Genossenschaftsbanken tätig. Dort arbeitete er in Führungspositionen in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Depotmanagement und Vermögensberatung.Dem Sauren-Vorstand gehören weiterhin Unternehmensgründer Eckhard Sauren und Vertriebsvorstand Peter Buck sowie Heinrich Graff, Andreas Beys, Ulrich Janinhoff, Jens Keil und Dirk Becker an.