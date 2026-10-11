Gründungsmythen brauchen normalerweise eine Garage. Der von Eckhard Sauren beginnt in einer Bankfiliale in Stolberg bei Aachen, wo sich ein Schulabgänger beraten ließ und eher überrascht als überzeugt herauskam. „Die Tipps, die mir dort zur Geldanlage gegeben wurden, haben mich wirklich betroffen gemacht“, erzählt er im Rückblick. Also probierte er es selbst, mit nicht einmal 20: eigene Aktienanalysen, ein Investmentclub auf Stammtischniveau, Japan über- und Amerika untergewichtet. Der Markt sah das anders. „Wäre ja auch ein Wunder, wenn ein Privatanleger besser wäre als ein Fondsmanager, der den ganzen Tag nichts anderes macht.“

Eine Ebene höher wurde er fündig. Mitte der Neunziger fiel ihm auf, dass bestimmte Asienfonds von Fidelity den Markt Jahr für Jahr schlugen und dass der Vorsprung an einer einzigen Person hing. „Ein Managerwechsel veränderte sofort die Qualität des Fonds.“ Aus der Beobachtung wurde ein Geschäftsmodell.



Heute steht es in zwei Wörtern unter dem Logo des Hauses: Fondsmanager entscheiden.

Gegründet hat er die nach ihm benannte Firma 1991, seit Juni 1997 sitzt sie in Köln: damals zwei Schreibtische, Sauren arbeitete unten und schlief oben. Kurz darauf stand Hermann-Josef Hall vor der Tür. Er hatte jedes Rundschreiben gelesen, in dem Sauren erklärte, warum der Manager wichtiger sei als der Fonds, und brachte nur einen Satz mit: richtiger Weg, hier wolle er arbeiten. Er blieb bis heute. Inzwischen sind es 36 Mitarbeiter, 13 Dachfonds und mehr als 2,8 Milliarden Euro. Über 9.000 Managergespräche stehen zu Buche, bei mehr als 5.000 saß Sauren selbst am Tisch, gut drei pro Arbeitswoche, 35 Jahre lang. Einen Index-ETF sucht man in den 13 Dachfonds vergeblich.

Seit gut zwei Jahren richtet das Haus dieses Handwerk auf zwei weitere Themen aus, die in fast jedem Beratungsgespräch auf dem Tisch liegen sollten: Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Dafür gibt es zwei Fonds – den Sauren Altersvorsorgefonds für die Ansparphase, den Sauren Ruhestandsfonds für die Entnahme.

Beide lassen sich einzeln kaufen, in jedem Depot, in jeder Größe. Und ab dem 1. Januar 2027 passen sie zusätzlich in das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot, das die Riester-Rente im Neugeschäft ersetzt: Garantien optional, Zulagen auf eigene Sparbeiträge, Fonds und ETFs erlaubt, mehr Selbstständige förderberechtigt. Es ist die größte Umstellung in der privaten Vorsorge seit einem Vierteljahrhundert.

Sauren Altersvorsorgefonds: Der Fonds, den kein ETF nachbauen kann 55–65 % erwartete Netto-Aktienquote | 30 % Teilfreistellung für Privatanleger | Mehr als 40 Zielfonds, davon mehr als zwei Drittel Boutiquen 60 Prozent offensiv, 40 Prozent defensiv: Für die Aufteilung des Sauren Altersvorsorgefonds braucht kein Berater einen Spickzettel. Die Erklärarbeit beginnt bei dem, was Sauren in die beiden Schubladen steckt. Auf der defensiven Seite stehen neben Anleihen auch Convertible Arbitrage, Event Driven und Long/Short. Dahinter stecken Fonds, die mit Wandelanleihen handeln, auf Übernahmen wetten oder gleichzeitig kaufen und leerverkaufen. Rund ein Drittel des Portfolios entfällt auf solche Strategien. Mit passiven Bausteinen lässt sich das kaum zusammensetzen. „Ich kenne keinen Anleger, der einen Event-Driven-ETF kauft“, sagt Eckhard Sauren. Insgesamt bündelt der Fonds mehr als 40 Fondsmanager. Gut zwei Drittel arbeiten in Boutiquen. Viele ihrer Fonds könnte ein Berater für seine Kunden einzeln gar nicht kaufen. Aber warum bei 60 Prozent bleiben, wenn ein 35-Jähriger noch drei Jahrzehnte vor sich hat? Sauren denkt dabei an die Zeit, die nach einem Einbruch nötig sein kann, um die Verluste wieder aufzuholen. Mit 80 Prozent Aktien im Depot können bis dahin Jahre vergehen. Mehr Aktien wollte Sauren auch für sich selbst nie: „Ich hatte nie eine Aktienquote von über 60 Prozent. Nie.“ Für das Altersvorsorgedepot ist der Fonds geeignet, angewiesen ist er darauf nicht. Ein Berater kann ihn in jedes Depot legen – auch für Summen, die die Förderung mit 6.840 Euro im Jahr längst nicht mehr abdeckt. Fondsdaten ISIN: DE000A1WZ3Z8 (Anteilklasse A, thesaurierend)

Auflage: 27. Dezember 2013; Anlagebedingungen geändert am 7. September 2026

Risikoindikator (SRI): 3 von 7

Teilfreistellung: 30 Prozent für deutsche Privatanleger (Mindestkapitalbeteiligungsquote: 51 Prozent)

Netto-Aktienquote: 55 bis 65 Prozent

Ausschüttung: Keine

Die zweite Hälfte

Debattiert wird bisher vor allem das Ansparen. Über die Jahrzehnte danach kaum. Dabei regelt der Gesetzgeber auch, wie das Geld wieder herauskommt. Ein befristeter Auszahlungsplan muss mindestens bis zum 85. Geburtstag reichen, die Monatsrate berechnet der Anbieter spätestens alle drei Jahre neu. Dafür teilt er mindestens 80 Prozent des Restkapitals durch die verbleibenden Monate, bis zu 20 Prozent darf er als Puffer halten. Wer mit hoher Aktienquote in eine schwache Börsenphase startet, muss trotzdem mit sinkenden Auszahlungen rechnen, gerade dann, wenn er auf feste Einnahmen gesetzt hat. „Darüber haben sich viele kaum Gedanken gemacht“, sagt Andreas Beys.

Beys ist Finanzvorstand bei Sauren Fonds-Service und sitzt auf BVI-Verbandsseite in den Ausschüssen für Steuern, Vertrieb und Altersvorsorge. Die Auszahlungsphase hätten die meisten nicht durchdacht, sagt er. Sie läuft mindestens über 15, meist über 20 Jahre, und damit, bei Kunden, die heute 45 oder 50 sind, so lang wie das Ansparen.

Eckhard Sauren (links) und Andreas Beys | Bildquelle: Sauren Fonds-Service

Vorbereitet haben sich viele Anbieter, die meisten deutlich größer als das Kölner Haus. Der Sauren Ruhestandsfonds arbeitet seit Dezember 2023 in seiner heutigen Form und hat damit etwas, was Ankündigungen nicht haben: eine nachvollziehbare Wertentwicklung. Zusammen mit dem Sauren Altersvorsorgefonds sind die beiden die größte Produkterweiterung in der Geschichte des Hauses.

Zwei Enden, ein Plan

Wie sich der Satz von den entscheidenden Fondsmanagern in ein Vorsorgeprodukt übersetzt, erklärt Vertriebsvorstand Ansgar Schraud mit einem Bild aus dem Badezimmer: „Morgens Aronal, abends Elmex“. Zwei Tuben, eine Routine, strikte Arbeitsteilung. Die Aronal ist der Sauren Altersvorsorgefonds, in der Ansparphase grob 60 Prozent offensiv und 40 Prozent defensiv. Die Elmex ist der Sauren Ruhestandsfonds mit knapp 30 Prozent Aktien und, in einer Anteilklasse, fix 0,3 Prozent Ausschüttung im Monat. Diese Aufteilung funktioniert im geförderten Depot, im frei konfigurierten Vertrag und in einem gewöhnlichen Fondsdepot. Ein Berater kann beide Fonds einzeln kaufen, in jeder Reihenfolge und in jeder Größe.

Vor allem die Größe ist der Punkt: Im Altersvorsorgedepot ist bei 6.840 Euro eigenen Beiträgen im Jahr Schluss. Wer eine ablaufende Kapitalversicherung anlegt, eine Abfindung oder ein Erbe, stößt mit der Förderung schnell an diese Grenze. Mit den beiden Fonds nicht.

Der Ruhestandsfonds hat seit dem Strategiewechsel im Dezember 2023 um 20,6 Prozent zugelegt und Anfang September die 100 Millionen Euro überschritten. Anfang 2026 gab es dafür den Goldenen Bullen, die Jury hatte ihn zur „Fondsinnovation des Jahres“ gekürt, nach 2011 zum zweiten Mal für Sauren. Für die Entnahmephase kündigen andere Anbieter Lifecycle-Modelle an, deren Bausteine noch nicht feststehen. Bei Sauren existieren beide Fondslösungen schon.

Sauren Ruhestandsfonds: Ruhig, aber nicht brav 20–35 % Netto-Aktienquote | 15 % Teilfreistellung für Privatanleger | 0,3 % monatliche Ausschüttung in Anteilklasse 0,3 FM Wer einen Fonds für den Ruhestand baut, hat zwei naheliegende Wege: Aktien runter, Anleihen rauf. Oder eine Garantie geben und sie mit Rendite bezahlen. Der Sauren Ruhestandsfonds schlägt einen dritten Weg ein. Klassische Aktienfonds machen weniger als ein Fünftel aus. Den Rest füllen aber keine Anleihen, der größere Teil des Portfolios steckt in Absolute-Return-Strategien und Event-Driven-Fonds, dazu kommen Wandelanleihen-Arbitrage, ein Global-Macro-Manager, etwas Gold. Diese Bausteine sollen Erträge liefern, die nicht davon abhängen, ob der Aktienmarkt nach oben zeigt. Der Fonds schwankt deshalb wie ein defensiver Mischfonds, Risikoindikator zwei von sieben. Für die Stabilität sorgen die Strategien selbst. Was das Haus ausdrücklich nicht verspricht: Timing. Bei einem Kurseinbruch hektisch die Aktienquote herunterzufahren, gehört nicht zum Konzept. „Würden wir behaupten, wir könnten in Krisen die Quote einfach halbieren, würden wir aktiv Market Timing betreiben“, so Sauren. Er erinnert an 2020: Nach dem Crash ging es schnell wieder aufwärts. Wer die Aktienquote halbiert hatte, nahm entsprechend weniger von der Erholung mit. Sauren setzt darauf, dass seine Manager mit ihren Strategien durch solche Phasen gut durchkommen. Wer vom Depot laufende Ausgaben bestreiten will, kann eine Anteilklasse mit monatlicher Ausschüttung wählen: Sie zahlt jeden Monat 0,3 Prozent des aktuellen Anteilwerts aus. Bei einem Depotwert von 100.000 Euro sind das 300 Euro. Bleibt der Anteilwert unverändert, ergibt das aufs Jahr 3,6 Prozent. Der Prozentsatz steht fest: Sinkt der Anteilwert, kommt weniger aufs Konto; steigt er, wird es wieder mehr. Für einen Einstieg kurz vor Corona hat Sauren zurückgerechnet: Die Ausschüttung wäre nach eigenen Angaben um etwa zehn Prozent gesunken. Seit Dezember 2023 arbeitet der Fonds so, seit Ende 2024 gibt es die monatlich ausschüttende Anteilklasse. Berater können sich also ansehen, wie sich das Konzept bislang im Depot geschlagen hat. Fondsdaten ISIN: LU1525525306 (Anteilklasse A, thesaurierend) / LU2940381085 (Anteilklasse 0,3 FM, ausschüttend)

Auflage: 30. Dezember 2016; Anlageziele geändert am 11. Dezember 2023; Anteilklasse 0,3 FM seit 27. Dezember 2024

Risikoindikator (SRI): 2 von 7

Teilfreistellung: 15 Prozent für deutsche Privatanleger (Mindestkapitalbeteiligungsquote: 25 Prozent)

Netto-Aktienquote: 20 bis 35 Prozent

Ausschüttung: Anteilklasse 0,3 FM: fix 0,3 Prozent des Anteilwerts pro Monat (etwa 3,6 Prozent p. a.)

Die defensive Seite

Ein Vorsorgedepot lässt sich billig bestücken. Zwei Indexfonds, eine Quote, fertig – und in der Breite wird es genau so kommen. In den Top-Positionen aller 735 deutschen Dachfonds, die das Greiff Research Institut in seiner Studie 2026 ausgewertet hat, entfallen 41,4 Prozent des Volumens auf ETFs. Neun der zehn meistgenutzten Zielfonds sind ETFs, darunter drei aktiv gemanagte.

Passiv funktioniert dort, wo ein Markt wirklich effizient ist – doch das ist ein schmaler Ausschnitt. Überall sonst bleibt die Auswahl Handarbeit: bei europäischen Nebenwerten, die kaum ein Analyst begleitet, oder bei Hochzinsanleihen, wo jedes Papier eine eigene Bonitätsfrage ist.

Mit den Anleihen ist man schon nah an der Stelle, an der es für die Anbieter eng wird. „Wenn du eine Aktienlösung hast und keine für den defensiven Bereich, hast du als Produktanbieter ein Problem“, sagt Schraud. Dreißig Prozent Aktien bekomme man noch irgendwie über einen MSCI-Index hin. „Aber das Hauptproblem, das die meisten Anbieter haben werden, ist eine vernünftige Lösung auf der defensiven Seite.“

Sauren löst das mit einer dritten Ebene außerhalb des Standardbaukastens: Absolute Return. Dazu gehören Convertible Arbitrage, Event Driven und Long/Short, also Strategien, für die es kaum Indexlösungen gibt. „Ich kenne keinen Anleger, der einen Event-Driven-ETF kauft“, sagt Sauren. „Und selbst wenn er das täte, hätte er keine Chance gegen die drei Manager, die wir ausgewählt haben.“ Im Ruhestandsfonds machen diese Bausteine zusammen mit den Anleihen den größten Teil des Portfolios aus, klassische Aktienfonds bleiben unter einem Fünftel.

Ansgar Schraud (Vorstand Vertrieb) und Christian Hormuth (Sales Director, zuständig für Region Süd) | Bildquelle: Sauren Fonds-Service

In diesem Teil des Markts ist das Haus seit fast dreißig Jahren daheim. 1999 stieß es auf die Londoner Boutique Ennismore, nach Saurens Erinnerung der erste Ucits-Fonds überhaupt, der sein Volumen freiwillig begrenzte, damit Nachfrage die Rendite der bestehenden Anleger nicht schmälert. Der Gedanke prägt das Haus seitdem; weil Ennismore long und short arbeitete, kam Absolute Return schon damals nach Köln. Matthias Weinbeck, Analyst im Research, formuliert den Anspruch selbstbewusst: „Wir sind bekannt dafür, dass wir die Spezialisten in den verschiedenen Assetklassen finden.“

Der Test im März

Andreas Meyer, Gründer von Fountain Square Asset Management in Hamburg, hatte Anfang 2023 sein erstes Gespräch in Köln – ohne Sauren, mit dessen Kollegen. „Sie investieren in Fondsmanager, die wollen also viel über die Art wissen, wie man denkt und mit Stress umgeht.“ Er sprach vor, erklärte, dann hörte er wochenlang nichts und hielt die Sache für beendet. Bis im März die Credit Suisse ins Wanken kam und man in Köln wissen wollte, welche Anleihen der Bank er hielt und aus welchem Grund. Es waren Anleihen der operativen Einheit, nicht die AT1-Papiere, die bei der Rettung komplett abgeschrieben wurden. „Hätte ich die falschen Bonds gehabt, dann weiß ich natürlich nicht, wie es gelaufen wäre.“ Dann lud Köln ihn zum zweiten Pitch, diesmal mit Eckhard Sauren am Tisch. Im Zug zurück nach Hamburg rief Meyer sein Team an: „Leute, das war einer der härtesten Pitches meines Lebens.“

Ein halbes Jahr später – das Geld längst investiert – saß Sauren in Meyers Büro am Rödingsmarkt, einem Coworking-Raum ohne Fenster, gerade groß genug für zwei Stühle. „Das muss für Außenstehende sehr witzig ausgesehen haben“, sagt Meyer. Sauren wollte sehen, ob sich das, was ihm erzählt worden war, auf Meyers eigenen Systemen wiederfindet. Position für Position. Am Ende bat er um Ausdrucke. Man war noch beim Sie. Geprüft wird er bis heute an seinen alten Aussagen. „Die konfrontieren mich mit Aussagen aus der Vergangenheit: Damals hast du aber das erzählt, und jetzt hast du das gemacht. Ist das so oder nicht? Und wenn ja, warum?“

Manchmal hält das Haus die Gegenposition, weil ein anderer Fonds im Portfolio dieselbe Anleihe shortet, auf die Meyer setzt. Und manchmal geht es um Dinge, die in keinem Factsheet stehen. Sauren will herausfinden: Hat Meyer noch Lust? Brennt er noch für seinen Fonds?

Diese Nähe hat eine unsentimentale Kehrseite. Nach einer London-Reise im Frühsommer – zwei Tage, 15 Termine, dazwischen ein U-Bahn-Streik – nahm Saurens Team zwei neue europäische Manager ins Portfolio und reduzierte drei langjährige Favoriten, darunter Dirk Enderlein bei Wellington. Nicht, weil er schlechter geworden wäre. „Offen gesagt sind die beiden neuen Ideen, wenn man das Volumen mitberücksichtigt, noch besser vom Alpha-Potenzial“, sagt Sauren. Dabei ist Enderleins Fonds (ISIN: IE00B6TYHG95) nach der Greiff-Studie der beliebteste klassische aktive Fonds in deutschen Dachfonds, er steckt in 34 der 735 Portfolios. Der Fonds, den viele kaufen, kommt für Sauren an die Kapazitätsgrenze. Verkauft wurde er nicht, allerdings reduziert. Alpha hat eine Halbwertszeit, und das Haus verdient daran, sie früher zu erkennen als der Markt.

Noch härter endete es bei einem Abendessen. Ein Schwellenländer-Manager, den Sauren zuvor in Gibraltar bei der Arbeit beobachtet hatte, vertraute ihm an, dass er seit der Geburt seiner Tochter das Familienleben so wichtig nehme wie das Asset Management. Über 100 Prozent gehe deshalb nicht mehr. „Und er wusste, wenn er mir das erzählt, dass ich den Fonds dann verkaufe“, sagt Sauren. Man versteht sich weiter gut.

Dass ein solches Prinzip 35 Jahre hält, erklärt Beys mit der Herkunft. Saurens Vater war Schreiner, sein eigener Metzger, beide in kleinen Dörfern, beide auf Qualität angewiesen, weil sie sonst nichts hatten. Man baue hier etwas, das in zehn Jahren noch stehen soll – und nicht das nächste Thema, das ein Anbieter ein Jahr lang durch den Vertrieb trägt und danach durch das übernächste ersetzt.

Gründer Eckhard Sauren und Michael Viehmann (Vorstand Portfoliomanagement) in London | Bildquelle: Sauren Fonds-Service

Wer so konsequent trennt, müsste eigentlich auch schnell verkaufen, wenn ein Manager die Zahlen nicht liefert. Meyer hat das Gegenteil erlebt. 2024 lief sein Fonds mit knapp 13 Prozent hervorragend, 2025 blieb er unter dem Durchschnitt. In Köln drückte man nicht auf den roten Knopf. „Das rechne ich hoch an, dass die nicht hektisch rauszupfen, sondern sagen: Wir wollen das verstehen und wir glauben an den Ansatz.“ Zum Jahresende habe Sauren nur gesagt, das sei ein hartes Jahr gewesen – und die Position gehalten.



In den beiden Fonds steckt deshalb nicht nur ein Portfolio, sondern auch jemand, der auch in dreißig Jahren noch beim Manager anruft, wenn ein Quartal mal danebengeht.

Über den Preis des Altersvorsorgedepots wird trotzdem geredet werden müssen. Das Standarddepot deckelt die Effektivkosten bei 1,0 Prozent, und ein Dachfonds mit über 40 Zielfonds liegt darüber – in Klasse A allein auf Dachfondsebene 1,34 Prozent, die Zielfondskosten kommen noch hinzu.

Sauren hält die Rechnung für falsch gestellt: Gute Manager kosten, und ohne sie gibt es keine überdurchschnittliche Rendite. Für ihn zählt nur, ob die Auswahl ihre eigenen Gebühren wieder hereinholt. Beys formuliert es beiläufiger: „Kosten reduzieren ergibt keine Rendite. Rendite entsteht durch das, was am Ende durch die Menschen passiert, die Entscheidungen treffen.“ Der Deckel gilt ohnehin nur für das Standarddepot. Frei konfigurierte Verträge kennen keine Obergrenze.

Die Systematik braucht auch weder Förderung noch Vertrag: ansparen im Altersvorsorgefonds, jährlich 20 Prozent hinüberschichten, auszahlen aus dem Ruhestandsfonds. Das trägt im geförderten Depot genauso wie bei dem Kunden, der mit 58 zum ersten Mal ernsthaft über die Jahre nach dem Job nachdenkt.



Am Altersvorsorgedepot will Sauren erklärtermaßen nicht viel verdienen. „Es ist tatsächlich so, dass das monetär nicht wichtig ist“, sagt er. Ihm geht es um das größere Thema: die Jahre vor dem Ruhestand und die Jahre danach.

Ob dieses Handwerk in dreißig Jahren noch gebraucht wird, beantwortet er ohne Zögern: Es werde nicht nur weiter funktionieren, sondern wertvoller. „Ich glaube, dass viele Anleger in den nächsten Jahren lernen werden, dass erfolgreich investieren kein Automatismus von ETFs und von möglichst kostengünstig ist, sondern dass am Ende die Leistung entscheidend ist.“ Bis dahin führt er weiter Gespräche. Drei pro Arbeitswoche.