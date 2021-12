Sauren Fondsmanager-Gipfel 2017 Peter E. Huber: „Uns stehen Inflationsraten von über 5 % bevor“

Auf dem Sauren Fondsmanager-Gipfel 2017 am Mittwoch sagt Starcapital-Vorstand und Fondsmanager Peter E. Huber einen Paradigmenwechsel voraus. „Uns stehen Inflationsraten von über 5 % bevor“, erklärt der Finanzexperte. Vielleicht noch nicht in diesem Jahr - aber mit Sicherheit in den kommenden Jahren. „Die Inflation kehrt zurück“.

Die Rohstoff-Preise steigen, erklärt Huber. Das beeinflusse auch die Konsumentenpreise. Diese würden ebenfalls in die Höhe schießen - allerdings mit Verzögerung.