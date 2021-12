Redaktion 30.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Sauren Global Balanced Eckhard Sauren: „Anleger kommen am Aktienmarkt nicht vorbei“

In einem Interview mit ARD Online thematisiert Dachfonds-Manager Eckhard Sauren die Zinsfalle, die seiner Meinung zufolge vor allem in Staatsanleihen und Lebensversicherungen lauert. Ein stärkeres Engagement in Aktien sei deshalb unausweichlich.