Sauren Global Defensiv öffnet wieder

Am 31. März hatte Sauren den Dachfonds geschlossen , weil die Barquote mit etwa 23 Prozent zu hoch geworden war. Starke Geldzuflüsse hatten das Fondsvolumen auf rund 1,3 Milliarden Euro steigen lassen.Das ist noch immer so. Allerdings hat Fondsmanager Sauren neue kaufenswerte Fonds gefunden und durch Neuanlagen die Cash-Quote auf 13 Prozent zurückgefahren. An weiteren Anlageideen arbeitet er, weshalb neue Mittelzuflüsse nun wieder in Ordnung sind.