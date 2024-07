Vor ziemlich genau 20 Jahren, am 27. Juli 2004, startete der als Dachfonds aufgelegte Sauren Global Hedgefonds (ISIN: LU0191372795). Dachfonds-Spezialist Eckhard Sauren legte damals den Grundstein für einen Fonds, der noch heute existiert und weiterhin wenig spektakulär, aber dennoch erfolgreich wirtschaftet. Der Fonds macht das Segment Hedgefonds, das gewöhnlich professionellen Anlegern vorbehalten ist, auch für Privatanleger zugänglich.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Möglich wurde die Auflegung durch eine Gesetzesänderung: Das Investment-Modernisierungsgesetz erlaubte es, ab dem 1. Januar 2004 auch „Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (Hedgefonds)" unter bestimmten Auflagen in Deutschland zu vertreiben. Der nur wenige Monate später aufgelegte Sauren Global Hedgefonds ist ein Pionier am deutschen Hedgefonds-Markt.

„Das Portfolio wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Hedgefonds unterschiedlicher Anlagestile, Anlagestrategien und Anlageuniversen investiert“, heißt es im Factbook zu dem Fonds. Ins Dach-Portfolio kommen Zielfonds, die zum Beispiel Long-short-Strategien verfolgen oder auf bestimmte Unternehmensereignisse wie Umstrukturierungen oder Übernahmen setzen („Event driven“).

Ein gängiges Merkmal von Hedgefonds ist, dass sie stark auf Absicherung sehen. So verwundert es kaum, dass der Fonds Ende April eine Netto-Aktienquote von nur knapp 29 Prozent auswies: Das Portfolio hing zu nicht einmal einem Drittel an den Schwankungen des umgebenden Marktes. Eine solche Strategie kann Abstürze abmildern, hat jedoch die häufige Nebenwirkung, dass auch Marktrallys weniger mitgenommen werden.

Seit 2009 auch Hedgefonds im Ucits-Mantel

Im Falle des Sauren Global Hedgefonds hat der Fonds seit seinem Start vor 20 Jahren rund 63 Prozent zugelegt. Die Fonds-immanente Sicherheitsleine forderte ihren Tribut. Aufs Jahr gesehen stieg der Anteilskurs nicht eben spektakulär, dafür jedoch konstant: 1,99 Prozent über 5 Jahre und 1,74 Prozent über die vergangenen drei Jahre. Seit Jahresbeginn steht nun allerdings ein Plus von 7,68 Prozent zu Buche – aktuell läuft es für Fondsmanager Sauren.

Bei den verwalteten Mitteln zeigt der Fonds weiterhin Luft nach oben: Mit rund 19 Millionen Euro Assets under Management ist es ein sehr kleines Vehikel. Seinen bekannten Investmentgrundsatz, nicht in Fonds, sondern vor allem in die Fondsmanager zu investieren, bleibt Eckhard Sauren indessen auch hier treu. Bei Hedgefonds sei die persönliche Note sogar besonders wichtig, findet er: „Bei Hedgefonds kommt der Person des Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu."

Mittlerweile hat die Ur-Strategie noch einen weiteren Hedgefonds an der Seite: 2009 startete Sauren den Sauren Absolute Return (LU0454070557). Diese Hedgefonds-Strategie wurde allerdings in einem besonders privatanlegerfreundlichen Ucits-Mantel aufgelegt, für den ein börsentäglicher Preis errechnet wird. Der erste Dach-Hedgefonds Sauren Global Hedgefonds wird dagegen nur einmal pro Monat bewertet. Vertrieblich wird er in Deutschland übrigens als Alternativer Investmentfonds (AIF) angesehen, wie man bei Sauren mitteilt.

Über Sauren

Dachfonds-Anbieter Sauren gibt es seit 1991. Gründer Eckhard Sauren startete die in Köln ansässige Fondsgesellschaft ursprünglich als bankenunabhängiges Research- und Beratungsunternehmen. 1999 legte er mit dem Sauren Global Growth den ersten Dachfonds des Hauses auf. Sauren verwaltet mehr als 2 Milliarden Euro mit Fokus auf aktienorientierte, Multi-Asset- und Absolute-Return-Dachfonds.