Sauren Gold Awards 2013: Zehntes Treffen der Fondsmanager-Elite

Am morgigen Donnerstag, den 5. September ist es wieder so weit. Im Rahmen einer Abendveranstaltung vergibt die Sauren Fonds-Research AG Auszeichnungen an Fondsmanager, deren Leistungen im zurückliegenden Jahr beim qualitativen Fondsmanager-Rating von Sauren besonders hervorstachen. Dabei werden bis zu drei Goldmedaillen an die Manager-Persönlichkeiten vergeben.Ab 21 Uhr können Interessierte die Verleihung im Internet auf www.sauren.de live verfolgen. Höhepunkt ist unter anderem die Auszeichnungen zur „Fondspersönlichkeit 2013“ gegen 22:00 Uhr.