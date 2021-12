Sauren Golden Awards 2011: And the winner is…

Eckhard Sauren lud nach Frankfurt in den Wintergarten der DZ Bank ein und die Branche folgte seinem Ruf. Bei den Sauren Golden Awards 2011 wurden neun Manager für ihr Können ausgezeichnet. Ein bekannter Routinier erhielt die Auszeichnung für die „Fondspersönlichkeit 2011“.

Nicht Fonds, sondern deren Manager stehen bei den Golden Awards 2011 von Sauren Fonds-Research im Mittelpunkt. Die Preisverleihung des Kölner Dachfondsmanagers Eckhard Sauren fand 2011 bereits zum vierten Mal statt und konnte im Internet live verfolgt werden.In neun Kategorien wurden Golden Awards an Fondsmanager vergeben. Des Weiteren veröffentlichte Sauren zur Veranstaltung, welche Fonds die begehrten Goldmedaillen bekommen. Dieses Jahr wurden insgesamt 206 Auszeichnungen vergeben, darunter sogar 36 Mal dreifach Gold (zur Liste der Ausgezeichneten) Als „Fondspersönlichkeit 2011“ wurde Klaus Kaldemorgen geehrt, der sich in besonderer Weise für die Förderung des Investmentfonds-Gedankens verdient gemacht habe. Die Jury würdigte Klaus Kaldemorgens Entscheidung , von administrativen Aufgaben zurückzutreten, um sich ausschließlich auf die Verwaltung von Investorengeldern konzentrieren zu können.DAS INVESTMENT.com war in Frankfurt vor Ort und präsentiert die Gewinner.