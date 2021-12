Gewinner Sauren Golden Award in der KategorieJohn Boselli besitzt eine jahrzehntelange Markterfahrung. Vor seiner Tätigkeit bei Wellington war John Boselli in der Energiebranche und später als Wirtschaftsprüfer sowie Analyst tätig. Aus allen beruflichen Stationen hat John Boselli wichtige Erkenntnisse für seine heutige Anlagephilosophie gesammelt. John Boselli investiert von Boston aus in qualitativ hochwertige, organisch wachsende Unternehmen, die in Segmenten mit positiven Fundamentaldaten tätig sind und deren Aktien mit einem Abschlag zur fairen Bewertung notieren. Als wichtigsten Aspekt bei der Beurteilung der Attraktivität eines Unternehmens betrachtet John Boselli den frei verfügbaren Überschuss aus der Geschäftstätigkeit. Das strategisch vollständig investierte Portfolio wird von John Boselli mit aktiver Abweichung vom Marktindex verwaltet. Der Preisträger des Vorjahres, welcher mit einer hohen Integrität und seiner diszipliniert umgesetzten Anlagephilosophie überzeugt, konnte seine Fähigkeiten mit dem im Jahr 2011 aufgelegten Wellington Global Quality Growth Portfolio nachdrücklich unter Beweis stellen.