Sauren Golden Awards 2018 Treffen der Fondsmanager-Elite heute live miterleben

Am heutigen Donnerstagabend werden in Frankfurt die diesjährigen Sauren Golden Awards im Rahmen einer Gala verliehen. Mit dabei sind nach Angaben der Veranstalter mehrere „herausragende“ Fondsmanager. Sie reisen unter anderem aus Hongkong und Singapur an, um ihren Award persönlich entgegenzunehmen.

Ausgezeichnet werden mit den Golden Awards wieder diejenigen Fondsmanager, deren Leistungen beim qualitativen Rating des Kölner Analysehauses Sauren Fonds-Research besonders hervorstachen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Person des Fondsmanagers und dessen qualitative Beurteilung.

Daneben erwartet die Gäste eine Reihe von Reden, in denen die „internationale Elite der Fondsmanager“ Kommentare zur aktuellen Marktlage gibt und ihre jüngsten Investments erklärt. Die Verleihung der Preis in den verschiedenen Award-Kategorien wird heute ab etwa 21 Uhr auf der Sauren-Internetseite live übertragen.