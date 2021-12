Sauren Golden Awards Beste Fondsmanager 2015 gekürt

Die Gewinner der Sauren Golden Awards stehen fest: Fondspersönlichkeit des Jahres ist Frank Lingohr (Lingohr & Partner Asset Management). In der Kategorie „Aktien Global“ wurde wie schon im letzten Jahr John Boselli (Wellington Management International) ausgezeichnet.



Extra aus den USA reiste die Investmentlegende Bill Miller von Legg Mason Global Asset Management an und nahm den Sauren Golden Award in der Kategorie „Aktien USA“ persönlich in Empfang.





Erhielt den Sauren Golden Award in der Kategorie Unternehmer des Jahres: Dr. Cornelius Patt (Mitte), Vorstand und Aufsichtsrat von der zooplus AG





Showact während der Preisverleihung





Klaus Kaldemorgen (Mitte), bereits 2011 von Sauren zur Fondspersönlichkeit des Jahres gekürt, erhielt den Preis in der Kategorie Multi Asset.



Insgesamt zeichnete die Fondsgesellschaft, die ihren Fokus stark auf die Persönlichkeit der Fonds-Verantwortlichen legt, 196 Fondsmanager aus:

19 Auszeichnungen mit drei Goldmedaillen für herausragendes Fondsmanagement

112 Auszeichnungen mit zwei Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement

65 Auszeichnungen mit einer Goldmedaille für sehr gutes Fondsmanagement

Die Preisträger verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Fondskategorien:

41 Absolute-Return-Fondsmanager

102 Aktienfondsmanager

7 Mischfonds-/Multi-Asset-Fondsmanager

25 Anleihenfondsmanager

5 Wandelanleihenfondsmanager

16 Hedgefondsmanager

Alle Namen sind nachzulesen in der begleitenden Broschüre zur Verleihung ab Seite 12. Unter www.sauren.de sind Videomitschnitte der Preisverleihung abrufbar.



Erhielt den Sauren Golden Award in der Kategorie Aktien Europa: Olgerd Eichler (Mitte), MainFirst Asset Management