Sauren legt Absolute Return Dachfonds auf

Der Sauren Absolute Return (WKN A0YA5P) wird am 30. Dezember 2009 aufgelegt. Den Großteil des Fondsvermögens investiert der Fondsmanager Eckhard Sauren in Absolute-Return-Publikumsfonds. Diese Anlageklasse kann sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten positive Erträge erzielen. Bei der Zielfondsauswahl stehen die Qualitäten der Fondsmanager im Vordergrund.



Darüber hinaus können bis zu 30 Prozent des Portfolios in Hedgefonds investiert werden. „In der Praxis gehen wir davon aus, dass die Hedgefonds-Quote voraussichtlich 20 Prozent nicht überschreiten wird“, so die Fondsgesellschaft.



Die Zielfonds können auf verschieden Anlageklassen ausgerichtet sein und die unterschiedlichsten Strategien verfolgen. Traditionelle Aktienfonds, Rentenfonds oder offene Immobilienfonds werden keine strategischen Bestandteile des Portfolios sein.



Der Sauren Absolute Return strebt eine kontinuierliche jährliche Rendite von über 3 Prozent an.