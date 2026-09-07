Sauren legt Altersvorsorgefonds mit 60/40-Konzept auf
Sauren hat zum 7. September 2026 den Sauren Altersvorsorgefonds (ISIN: DE000A1WZ3Z8) aufgelegt. Der Multi-Asset-Fonds ist für Einmalanlagen und Sparpläne konzipiert und soll Anlegern unterschiedlicher Altersgruppen zum langfristigen Vermögensaufbau dienen.
Die Portfoliostruktur orientiert sich nach Angaben des Unternehmens am klassischen 60/40-Konzept. Demnach entfallen 60 Prozent auf offensive und 40 Prozent auf defensive Anlagebausteine.
„Die Altersvorsorge sollte aus unserer Sicht nicht nur einseitig auf Aktien aufbauen“, sagt Dachfondsmanager Eckhard Sauren. Der Fonds ergänzt das Multi-Asset-Angebot des Kölner Fondshauses, zu dem unter anderem der 1999 aufgelegte Sauren Global Balanced (ISIN: LU0106280836) gehört.
Nach Angaben von Vertriebsvorstand Ansgar Schraud soll der neue Fonds auch als Anlagebaustein innerhalb des ab Januar 2027 verfügbaren Altersvorsorgedepots eingesetzt werden können. Die gesetzliche Grundlage dafür wurde mit dem im Mai 2026 verkündeten Altersvorsorgereformgesetz geschaffen. Für die spätere Auszahlungsphase verweist Sauren auf den bereits angebotenen Sauren Ruhestandsfonds (ISIN: LU1525525306).