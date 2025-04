Eckhard Sauren erklären den Ruhestandsfonds

Die Ruhestandsplanung wird immer komplexer: Demografischer Wandel, anhaltend volatile Märkte und eine gestiegene Lebenserwartung stellen sowohl Anleger als auch Berater vor neue Herausforderungen. Mit dem Sauren Ruhestandsfonds hat der bekannte Dachfondsmanager ein Konzept entwickelt, das mehrere Aspekte moderner Altersvorsorge verbindet: monatliche Ausschüttungen, kombiniert mit einem moderaten Risikoprofil und einem bewährten Managerkonzept. Im Interview mit DAS INVESTMENT erklärt Eckhard Sauren, wie sein Ansatz funktioniert und was ihn von klassischen Lösungen unterscheidet.

DAS INVESTMENT: Herr Sauren, Sie haben einen Ruhestandsfonds aufgelegt. Was war der Auslöser für diese Produktentwicklung?

Eckhard Sauren: Der Anstoß kam aus Gesprächen mit Beratern, die nach Lösungen für die Ruhestandsplanung suchten. Wir diskutierten verschiedene Töpfe-Modelle mit Umschichtungen zwischen unterschiedlichen Fonds. Aber dann fragten wir uns: Geht das nicht einfacher? Die Antwort war der Ruhestandsfonds – ein Produkt mit sinnvoller Allokation und Risikostruktur, das zudem eine monatliche Ausschüttung bietet. Das macht es sowohl für Berater als auch Kunden extrem einfach.

Was unterscheidet den Ansatz von klassischen Multi-Asset-Fonds?

Sauren: Wir bezeichnen unsere Multi-Asset-Fonds als „modern", weil sie neben Aktien und Renten auch Absolute-Return-Strategien als dritten Eckpfeiler integrieren. Besonders im defensiven Bereich haben wir bewiesen, dass unser aktives, benchmark-unabhängiges Management einen Mehrwert bieten kann. Vereinfacht gesagt können wir bei niedrigen Zinsen höhere Absolute-Return-Quoten fahren, bei attraktiveren Zinsen mehr Renten. Diese Flexibilität und unser Know-how im Absolute-Return-Bereich, das wir seit über 20 Jahren aufgebaut haben, unterscheidet uns von anderen Anbietern.

Der Fonds schüttet monatlich 0,3 Prozent aus. Wie kamen Sie auf diese Größenordnung?

Sauren: Der Fonds weist ein moderates Risikoprofil auf und ist zwischen unseren langjährig erfolgreichen Dachfonds Sauren Global Defensiv und Sauren Global Balanced positioniert. Basierend auf unseren Simulationen haben wir analysiert, welche Ausschüttung nachhaltig erzielbar ist, möglichst ohne das Kapital aufzuzehren. Eine Mischung von jeweils 50 Prozent defensiv und balanced hat in der an den Kapitalmärkten bewegten Historie von über 20 Jahren mehr als 3,6 Prozent pro Jahr gebracht. Wir wollen aber bewusst einen Puffer haben und sind lieber etwas konservativer.

Wie stellen Sie sicher, dass diese Ausschüttungen auch in volatilen Zeiten nachhaltig sind?

Sauren: Eine absolute Garantie können wir natürlich nicht geben. Aber wir haben verschiedene historische Krisen durchgerechnet. Selbst wenn man zu einem ungünstigen Zeitpunkt, etwa kurz vor der Corona-Krise, eingestiegen wäre, wäre die Ausschüttung maximal um etwa 10 Prozent zurückgegangen. Das ist verkraftbar.

Der Fonds weist bisher eine geringe Volatilität auf. Wie erreichen Sie diese Stabilität?

Sauren: Natürlich hatte in dieser Zeit auch die Marktentwicklung ihren Anteil. Aber wir wollen auch zukünftig dem Profil des Fonds gerecht werden. Zum einen durch eine moderate Aktienquote, die in der Regel unter 30 Prozent bleibt. Außerdem achten wir genau auf Diversifikationseffekte. Im Anleihenbereich etwa weisen beispielsweise High-Yield-Bonds in Krisen eine hohe Korrelation zu Aktien auf. Das muss in der Portfoliosteuerung berücksichtigt werden. Absolute-Return-Strategien eröffnen zudem eine breitere Diversifikation.

Wie flexibel sind Sie in der Asset Allocation, wenn extreme Marktsituationen eintreten?

Sauren: Grundsätzlich haben wir die volle Flexibilität. Aber die Stärke unserer Strategie liegt gerade darin, dass wir die Aktienquoten nicht timen. Wenn wir behaupten würden, wir könnten in Krisen die Quote einfach halbieren, würden wir aktiv Market Timing betreiben. Das ist riskant – denken Sie an Corona, wo der Aufschwung überraschend schnell kam. Wenn man da die ersten Wochen nur mit halber Quote investiert, verpasst man einen wichtigen Teil der Aufwärtsbewegung.

Wie sind die ersten Erfahrungen mit dem Ruhestandsfonds bei Beratern?

Sauren: Wir hatten einen sehr guten Start, das Interesse ist groß! Ein interessanter Nebeneffekt ist, dass der Name „Ruhestandsfonds" bei vielen Anlegern einen wichtigen Denkprozess auslöst: Sie beginnen, ihr Risikoprofil zu hinterfragen und zu überlegen, ob sie nicht etwas vorsichtiger agieren sollten. Das eröffnet Beratern sehr gute Beratungsansätze.

Was sind die größten Herausforderungen für das Konzept?

Sauren: Die zentrale Herausforderung ist und bleibt das adäquate Risikomanagement. Hier hilft uns unsere 25-jährige Erfahrung. In der Managerauswahl hatten wir bisher eine gute Trefferquote ohne große Fehlgriffe. Auch unsere Portfoliokonstruktion hat sich über viele Krisen hinweg bewährt. Natürlich kann man die aktuell hohen Bewertungen an den Aktienmärkten, besonders in den USA, diskutieren. Aber global betrachtet gibt es genügend Regionen und Bereiche mit attraktiven Anlageideen.

