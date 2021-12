Sauren-Studie zur Zinsfalle Defensives Portfolio: Vermögensverwalter sollten ihre Asset Allocation ändern

Mit Anleihen lässt sich kein Geld mehr verdienen

Mit Staatsanleihen hoher Bonität lässt sich schon lange kein Geld mehr verdienen. Ähnliches trifft auch auf festverzinsliche Unternehmenspapiere zu. So erreichte das Renditeniveau des BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index mit 0,63 Prozent pro Jahr am 7. September 2016 einen historischen Tiefpunkt und steht per Ende November 2016 bei einem historisch nach wie vor niedrigen Wert von 1,00 Prozent.