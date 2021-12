Sauren vergibt Gold an Kaldemorgen & Co.

Dachfonds-Pionier Eckhard Sauren stattet zwölf Fondsmanager oder Managementteams neu mit Medaillen aus. Darunter befinden sich durchaus bekannte Namen- Klaus Kaldemorgen von der DWS gehört dazu.Die Sauren-Experten zeichneten den Ausnahmemanager mit zwei Goldmedaillen für seine Leistungen im Management des DWS Vermögensbildungsfonds I und des DWS Akkumula aus. Ex- Fidelity-Mann Graham Clapp erhielt in der Kategorie „Absolute Return (aktienbasiert)“ sogar drei Goldmedaillen.„Mit dem Ende 2010 aufgelegten UCITS-Fonds Pensato Europa Absolute Return Fund verfolgt Clapp die gleiche Strategie wie mit dem von ihm seit Mitte 2008 gemanagten Hedgefonds Pensato Europa Fund“ erklärt Eckhard Sauren die Entscheidung. Neben den neu ausgezeichneten Fondsmanagern steht auch eine Heraufstufung in der Liste. William Landers, Lateinamerikaspezialist beim amerikanischen Fondsriesen Blackrock, ist seit Jahresbeginn mit zwei goldenen statt bis dahin einer Medaille ausgezeichnet worden.