Neuer Vertriebsdirektor bei Sauren übernimmt die Region Nord-Ost
Die Sauren-Gruppe hat einen neuen Vertriebsmitarbeiter. Torsten Witte betreut als Vertriebsdirektor ab dem 1. Oktober 2025 das Vertriebsgebiet Nord-Ost. In seiner neuen Rolle werde er die Zusammenarbeit mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie unabhängigen Vertriebspartnern intensivieren, wie das Unternehmen mitteilte.
Witte bringe mehr als 25 Jahre Vertriebserfahrung mit und verfüge über umfangreiche Fachkenntnisse im Kapitalmarkt und Fondsvertrieb, heißt es. Zuvor war er unter anderem bei der Volksbank Nordheide, Lloyd Fonds und der Deka Bank tätig. Zuletzt arbeitete er im Vertrieb des auf Immobilien spezialisierten Asset Managers Kanam Grund.
Sven Gärtner, zuvor für die Region zuständig, ist nicht mehr für Sauren Fonds-Service tätig. Er hat das Unternehmen zum 30. Juni 2025 verlassen. Bei Sauren war Gärtner seit 2016 angestellt und hat als Vertriebsdirektor sowohl Vermögensverwalter als auch Banken und Family Offices in der Region Nord-Ost betreut.