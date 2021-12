Saurens neuer ESG-Ansatz „Wir wollen Fondsmanager ermutigen“

DAS INVESTMENT: Wie ist Ihr neues ESG-Scoring entstanden?

Eckhard Sauren: Wir haben uns intensiv mit den unterschiedlichen Nachhaltigkeitsgedanken im Markt auseinandergesetzt. Am Ende sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir eine neue systematische Bewertung für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten brauchen: das Sauren ESG-Scoring. Das Sauren-ESG-Scoring stellt die Entscheidungs- und Investmentprozesse der Fondsmanager in den Mittelpunkt der Analyse. Diese werden danach bewertet, welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte beim Management des jeweiligen Fondsportfolios einnehmen. Die Ergebnisse unserer Bewertung werden mit dem Sauren ESG-Scoring sichtbar gemacht. Die Skala für jedes Scoring reicht von minus 5 bis plus 5. Je stärker der Entscheidungsprozess von Nachhaltigkeitsaspekten geprägt ist, desto höher ist der Wert.

Was kann es anzeigen, was nicht?

Sauren: Das Sauren ESG-Scoring zeigt auf, welche Rolle Nachhaltigkeitsaspekte in den Entscheidungs- und Investmentprozessen der Fondsmanager spielen. Ein positiver Wert beim Sauren ESG-Scoring bedeutet jedoch nicht, dass es sich um reine „ESG-Fonds“ handeln muss. Vielmehr geht es darum Fondsmanager zu ermutigen, positive ökologische, soziale und ethische Rahmenbedingungen zu unterstützen oder auf eine Verbesserung hin zu wirken, ohne ihnen konkrete Instrumente oder Kriterien vorzuschreiben.

Wie fließt es in bestehende Dachfonds künftig ein?

Sauren: Die Analysen im Rahmen des Sauren ESG-Scoring fügen sich als zusätzlicher Baustein nahtlos in die bewährte qualitative Fondsmanager-Analyse unsers Hauses ein. Vor einer Aufnahme in einen unserer Dachfonds durchlaufen alle potenziellen Zielfonds das Sauren ESG-Scoring. Auch wenn bei der Portfolio-Zusammenstellung weiterhin Zielfonds gewählt werden können, die noch keine Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen: Für jeden Fonds wird bewertet, in welchem Umfang der Fondsmanager eines Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung in die Investitionsentscheidungen einbezieht. Das Sauren ESG-Scoring kann insofern einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten, indem Investitionsentscheidungen der Fondsmanager im Dialog hinterfragt und das Bewusstsein zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien gestärkt wird.

Kommen neue Dachfonds mit speziellen ESG-Dreh?